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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ценности для мира этот хлам не представляет". В НАПК заявили, что остатки Кремля после победы декларировать не придется

В НАПК опубликовали инструкцию по поводу "сувениров" из Кремля
В НАПК опубликовали инструкцию по поводу "сувениров" из Кремля
Фото: depositphotos.com

Украинцам не нужно декларировать сувениры из остатков Кремля после победы в войне. Об этом сообщило 2 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"После победы украинцы захотят привезти сувенир из Москвы в виде остатков Кремля. Россияне много рассказывали, что этот "дворец" из красного кирпича якобы является историческим зданием, которому нет цены.  НАПК подтверждает: никакой ценности для мира этот хлам не представляет", – говорится в сообщении.

Агентство обратилось к украинским декларантам, которые сейчас защищают Украину в составе ВСУ и других воинских формирований, и пояснило, что такой "сувенир" не подлежит отражению в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" декларации, поскольку "не просто не превышает 100 прожиточных минимумов, а вообще не представляет собой никакой ценности".

"Также на него не распространяются антикоррупционные ограничения по получению подарков", – добавили в НАПК.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0AmssC8b5Xf2NESsZ5w1yqnVVYComqbesnWnqZz3pHFAoSKXH5g8mcVKTNtzMVsBcl

В НАПК также напомнили свои инструкции по поводу того, надо ли декларировать захваченный российский танк или БТР и вознаграждение в случае поимки российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Контекст:

Московский Кремль  крепость в центре Москвы, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс российской столицы, официальная резиденция президента РФ. В 1990 году Кремль был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс неоднократно перестраивался, в том числе в советское и постсоветское время.

Теги: Кремль, декларация, война России против Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование
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