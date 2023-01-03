"Ценности для мира этот хлам не представляет". В НАПК заявили, что остатки Кремля после победы декларировать не придется

"После победы украинцы захотят привезти сувенир из Москвы в виде остатков Кремля. Россияне много рассказывали, что этот "дворец" из красного кирпича якобы является историческим зданием, которому нет цены. НАПК подтверждает: никакой ценности для мира этот хлам не представляет", – говорится в сообщении.
Агентство обратилось к украинским декларантам, которые сейчас защищают Украину в составе ВСУ и других воинских формирований, и пояснило, что такой "сувенир" не подлежит отражению в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" декларации, поскольку "не просто не превышает 100 прожиточных минимумов, а вообще не представляет собой никакой ценности".
"Также на него не распространяются антикоррупционные ограничения по получению подарков", – добавили в НАПК.
В НАПК также напомнили свои инструкции по поводу того, надо ли декларировать захваченный российский танк или БТР и вознаграждение в случае поимки российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
Московский Кремль – крепость в центре Москвы, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс российской столицы, официальная резиденция президента РФ. В 1990 году Кремль был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс неоднократно перестраивался, в том числе в советское и постсоветское время.