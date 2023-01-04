Минюст Украины намерен в ближайшее время конфисковать украинские активы Дерипаски

Дерипаска находится под санкциями в ряде стран, включая Украину Фото: EPA

В рамках процедуры Минюст должен подать заявление в Высший антикоррупционный суд, который обязан принять решение по поводу конфискации.

"Завершаем подготовку иска о взыскании активов Олега Дерипаски. В первых числах января планируем подать в ВАКС", – сказала Мудра.

Она отметила, что Минюст подал уже восемь исков относительно взыскания активов подсанкционных лиц: против экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Владимира Евтушенкова, дипломата Анатолия Торкунова, ректора Крымского университета Андрея Фалалеева, ректора Белгородского университета Олега Полухи, депутата Госдумы РФ Романа Лябихова, депутата Госдумы РФ Бориса Пайкина, бизнесмена, основного бенефициара российского ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.