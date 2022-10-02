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США обвинили Дерипаску в нарушении санкций за организацию в стране рождения его детей

Дерипаска под санкциями США с 2018 года
Дерипаска под санкциями США с 2018 года
Фото: EPA

Власти США предъявили обвинение в нарушении санкционного режима российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом 29 сентября сообщил минюст США.

В обвинительном заключении утверждается, что Дерипаска, в нарушение санкций, продолжал пользоваться американской финансовой системой для поддержания трех своих объектов недвижимости в США и нанял американскую посредницу для сопровождения сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. Эта посредница, Ольга Шрики, была арестована утром 29 сентября.

Также в релизе минюста США упоминается имя россиянки Екатерины Ворониной, она же Екатерина Лобанова, обвиняемой в сообщении ложных сведений при оформлении американской визы, которую она получила и использовала в 2020 году, чтобы родить в США ребенка от Дерипаски.

В обвинительном заключении сказано, что Дерипаска направил около $300 тыс. на медицинское обеспечение, жилье и прочие расходы, связанные с рождением ребенка в США.

Как утверждают американские власти, Дерипаска консультировал Воронину по поводу того, как получить американскую визу, в том числе советовал ей быть "осторожной" перед интервью с американскими иммиграционными властями. В результате ее пропустили на территорию США для предполагаемой 10-дневной туристической поездки, но она оставалась в стране в течение полугода и родила ребенка, который получил американское гражданство.

Затем Воронина, Шрики и еще одна помощница Дерипаски, Наталья Бардакова, скрыли имя настоящего отца младенца, для чего "немного поменяли написание фамилии ребенка", сказано в документе.

Позже, примерно в 2022 году, по указанию Дерипаски Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы родить второго ребенка Дерипаски. Однако в этот раз Воронина получила отказ во въезде и вернулась в Стамбул, через который она вылетела из России в Соединенные Штаты.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер, основатель фонда "Вольное дело". Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

США 6 апреля 2018 года объявили о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, включая Дерипаску. В августе того же года Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, по которому компании бизнесмена "Русал", En+ и "ЕвроСибЭнерго" выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом против самого бизнесмена ограничительные меры остались в силе.

Дерипаска подавал в суд на министерство финансов США и управление по контролю за иностранными активами из-за введения санкций, но его иск был отклонен

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, санкции, Олег Дерипаска, обвинение, ребенок, минюст США
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