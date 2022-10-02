США обвинили Дерипаску в нарушении санкций за организацию в стране рождения его детей

В обвинительном заключении утверждается, что Дерипаска, в нарушение санкций, продолжал пользоваться американской финансовой системой для поддержания трех своих объектов недвижимости в США и нанял американскую посредницу для сопровождения сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. Эта посредница, Ольга Шрики, была арестована утром 29 сентября.

Также в релизе минюста США упоминается имя россиянки Екатерины Ворониной, она же Екатерина Лобанова, обвиняемой в сообщении ложных сведений при оформлении американской визы, которую она получила и использовала в 2020 году, чтобы родить в США ребенка от Дерипаски.

В обвинительном заключении сказано, что Дерипаска направил около $300 тыс. на медицинское обеспечение, жилье и прочие расходы, связанные с рождением ребенка в США.

Как утверждают американские власти, Дерипаска консультировал Воронину по поводу того, как получить американскую визу, в том числе советовал ей быть "осторожной" перед интервью с американскими иммиграционными властями. В результате ее пропустили на территорию США для предполагаемой 10-дневной туристической поездки, но она оставалась в стране в течение полугода и родила ребенка, который получил американское гражданство.

Затем Воронина, Шрики и еще одна помощница Дерипаски, Наталья Бардакова, скрыли имя настоящего отца младенца, для чего "немного поменяли написание фамилии ребенка", сказано в документе.

Позже, примерно в 2022 году, по указанию Дерипаски Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в Соединенные Штаты, чтобы родить второго ребенка Дерипаски. Однако в этот раз Воронина получила отказ во въезде и вернулась в Стамбул, через который она вылетела из России в Соединенные Штаты.