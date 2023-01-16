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НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании. По данным СМИ, речь идет о Герасимове

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По данным СМИ, Герасимов владеет виллой в Испании на побережье Средиземного моря, но не задекларировал ее
По данным СМИ, Герасимов владеет виллой в Испании на побережье Средиземного моря, но не задекларировал ее
Фото: Європейська Солідарність / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уведомили народного депутата Украины о подозрении в недостоверном внесении информации в ежегодную декларацию. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год еще одному действующему народному депутату",  говорится в сообщении САП.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины

По информации прокуратуры, общая сумма незадекларированных нардепом данных составляет почти 6,3 млн грн.

"В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью €190 тыс., а также о наличии денежных активов в размере $1657, размещенных на счетах в одном из украинских банков",  уточняется в сообщении.

НАБУ отмечает, что народный депутат Украины IX созыва не задекларировал жилье и паркоместо в провинции Аликанте (Испания). Расследование этих фактов правоохранители начали по публикациям журналистов программы "Схемы".

В сообщениях ведомств не указано имя народного депутата, однако по данным ряда СМИ, среди которых "Слово и дело", "Интерфакс-Украина" и другие, речь идет о сопредседателе фракции "Европейская солидарность" Артуре Герасимове.

Еще в апреле 2021 года журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") выпустили расследование, согласно которому Герасимов не вносил в свою декларацию виллу в Испании, которой с 2013 года владеет вместе с супругой. Вилла расположена в городе Хавеа на побережье Средиземного моря. Площадь постройки составляет 120 м², не считая террас.

Спикер НАБУ в июне того же года сообщала "Схемам" об открытии уголовного производства по фактам вероятного недекларирования сведений Герасимовым.

https://www.facebook.com/corruption.schemes/posts/pfbid0XjcSyEAwQncxGQFfUgEdMcXeEMpyHfe4EbBh5C6cjqmqw1bWUMvzDZZBBRtVHTTNl

В сообщении САП говорится, что, поскольку "местонахождение нардепа было неизвестно", о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 Уголовного процессуального кодекса, то есть, вероятно, заочно. По данным сайта Верховной Рады, 13 января Герасимов участвовал в голосованиях в парламенте.

Теги: Испания, недвижимость, декларация, антикоррупционное бюро, расследование, жилье, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, Артур Герасимов, САП, декларирование, Схемы, Европейская солидарность, Аликанте, налоговая декларация
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