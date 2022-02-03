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ПОЛИТИКА

Нардепы от "Евросолидарности" и "Голоса" предложили уволить главу ГБР

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Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года, потом победил в конкурсе на должность главы бюро и в конце прошлого года был назначен руководителем бюро
Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года, потом победил в конкурсе на должность главы бюро и в конце прошлого года был назначен руководителем бюро
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

3 февраля нардепы от парламентских фракций "Европейская солидарность" и "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №7010 об увольнении главы Госбюро расследований Алексея Сухачева.

Среди авторов – сопредседатели "Евросолидарности" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, глава партии "Голос" Кира Рудик и ее коллега по фракции Ярослав Железняк. 

Авторы проекта считают, что глава бюро пренебрегал своими должностными обязанностями.

В пояснительной записке утверждается, что уголовные производства, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, были открыты ГБР по надуманным причинам и имеют признаки преследования по политическим мотивам. 

"Резонансные дела, к которым приковано внимание общественности, умышленно не рассматриваются в разумные сроки, нарушающие права человека и гражданина на справедливое судебное разбирательство (самые показательные примеры – дело по ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина, дело так называемого "Вагнергейта"); нулевая эффективность в работе ГБР; отсутствие надлежащей коммуникации с Верховной Радой в рамках осуществления парламентского контроля", – перечисляются в документе претензии к работе бюро. 

Эти обстоятельства, как утверждается в пояснительной записке, могут быть основанием для признания работы Сухачева в должности главы ГБР неудовлетворительной. 

Текст проекта постановления предлагает признать неудовлетворительной работу Сухачева и обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении директора ГБР. 

Контекст:

Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года.

Ведомство занимается расследованием уголовных правонарушений, которые совершили высшие должностные лица, в том числе президент, премьер-министр и народные депутаты, правоохранители, должностные лица Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства. 

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.

30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сухачева главой ГБР. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, Артур Герасимов, увольнение, Европейская солидарность, ГБР, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александр Трухин, Алексей Сухачев
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