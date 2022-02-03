Нардепы от "Евросолидарности" и "Голоса" предложили уволить главу ГБР

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года, потом победил в конкурсе на должность главы бюро и в конце прошлого года был назначен руководителем бюро Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Среди авторов – сопредседатели "Евросолидарности" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, глава партии "Голос" Кира Рудик и ее коллега по фракции Ярослав Железняк.

Авторы проекта считают, что глава бюро пренебрегал своими должностными обязанностями.

В пояснительной записке утверждается, что уголовные производства, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, были открыты ГБР по надуманным причинам и имеют признаки преследования по политическим мотивам.

"Резонансные дела, к которым приковано внимание общественности, умышленно не рассматриваются в разумные сроки, нарушающие права человека и гражданина на справедливое судебное разбирательство (самые показательные примеры – дело по ДТП с участием народного депутата Украины Александра Трухина, дело так называемого "Вагнергейта"); нулевая эффективность в работе ГБР; отсутствие надлежащей коммуникации с Верховной Радой в рамках осуществления парламентского контроля", – перечисляются в документе претензии к работе бюро.

Эти обстоятельства, как утверждается в пояснительной записке, могут быть основанием для признания работы Сухачева в должности главы ГБР неудовлетворительной.

Текст проекта постановления предлагает признать неудовлетворительной работу Сухачева и обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении директора ГБР.