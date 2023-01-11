В суд передали материалы относительно еще одного нардепа, она незадекларировала квартиру в Киеве – САП

"11 января 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего нардепа в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов", – объяснили в САП.
Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигуранта дела.
По данным портала "Слово и дело", речь идет про нардепа от партии "За майбутнє" Ирине Констанкевич.
В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дела в суд по аналогичным обвинениям еще двух действующих народных депутатов.
По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский, а квартиру стоимостью более 3,6 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.