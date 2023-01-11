В суд передали материалы относительно еще одного нардепа, она незадекларировала квартиру в Киеве – САП

В суд ушли материалы уже по трем нардепам Фото: pixabay.com

"11 января 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего нардепа в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов", – объяснили в САП.

Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигуранта дела.

По данным портала "Слово и дело", речь идет про нардепа от партии "За майбутнє" Ирине Констанкевич.