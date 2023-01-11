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В суд передали материалы относительно еще одного нардепа, она незадекларировала квартиру в Киеве – САП

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В суд ушли материалы уже по трем нардепам
В суд ушли материалы уже по трем нардепам
Фото: pixabay.com

В суд переданы материалы относительно одной из народных депутатов Украины, которая не внес в декларацию квартиру в столице Украины Киеве. Об этом проинформировала 11 января в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"11 января 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего нардепа в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указала квартиру в одном из центральных районов столицы стоимостью около 2,5 млн грн, которая находилась у нее в аренде в течение 2020–2021 годов", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02Lk9bTd3g3rXhmuM89TEoSkU1iMJmxw43oRaS7Q41ZNuYH53yFu8Mr1JzPPbrVxM4l

Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигуранта дела.

По данным портала "Слово и дело", речь идет про нардепа от партии "За майбутнє" Ирине Констанкевич.

Контекст:

В конце декабря 2022 года и в январе 2023 года САП сообщала о передаче дела в суд по аналогичным обвинениям еще двух действующих народных депутатов.

По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский, а квартиру стоимостью более 3,6 млн грн – нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, прокуратура, аренда, депутаты, декларация, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, квартира, обвинительный акт, суд, нардеп
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