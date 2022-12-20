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НАБУ и САП сообщили начальнику управления Госпогранслужбы о подозрении в недостоверном декларировании

По данным НАБУ и САП, офицер не указал в декларации недостроенный усадебный дом, где жили его жена и дочери
По данным НАБУ и САП, офицер не указал в декларации недостроенный усадебный дом, где жили его жена и дочери
Фото: nabu.gov.ua

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 20 декабря сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию начальнику одного из региональных управлений Госпогранслужбы Украины.

Как сообщает пресс-служба САП, действия военнослужащего высшего офицерского состава Госпограслужбы квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). 

"В декларации за 2020 год должностное лицо не указало объект незавершенного строительства, который не введен в эксплуатацию, но полностью пригоден для проживания  усадебный дом с дворовыми постройками, в котором его жена вместе с детьми постоянно проживала в течение 2020 года",  говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в прокуратуре, в декларации за 2021 год чиновник, "преследуя цель скрыть от органов власти и общественности факт пользования членами его семьи этим объектом и, одновременно пытаясь создать искусственное представление о соблюдении требований закона", внес объект в декларацию, но не указал его стоимость. 

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В пресс-службе НАБУ уточнили, что стоимость недостроенного дома составляет более 1,5 млн. грн.

В бюро также заявили, что после начала расследования НАБУ и САП чиновник ГПСУ пытался скрыть факт недекларирования, и отразил в декларации за 2021 год информацию о "земельном участке со сооружениями общей площадью 500 м² в пригороде Киева", заявив, что его жена и дочери якобы проживали там только с 1 января 2021 года. 

Имени чиновника в антикоррупционных органах не назвали. 

Теги: Госпогранслужба, декларация, антикоррупционное бюро, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, декларирование
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