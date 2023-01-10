В суд передали обвинительный акт относительно действующего нардепа за недекларирование квартиры в Киеве – САП

"10 января 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на Печерске в центре Киева стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась у него в аренде с октября 2019-го по октябрь 2021 года и непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более $48,8 тыс.", – объяснили в САП.

Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигуранта дела.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет про нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука.