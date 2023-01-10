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В суд передали обвинительный акт относительно действующего нардепа за недекларирование квартиры в Киеве – САП

В суд направлен обвинительный акт, отметили в САП
В суд направлен обвинительный акт, отметили в САП
Фото: pixabay.com

В суд переданы материалы относительно одного из народных депутатов Украины, который не внес в декларацию квартиру в Киеве. Об этом проинформировала 10 января в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"10 января 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – "ГОРДОН") направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что расследование было начато по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на Печерске в центре Киева стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась у него в аренде с октября 2019-го по октябрь 2021 года и непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более $48,8 тыс.", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02JLaTN9DVuuyedc7pYceyrJ4D2MakkWJFvmZbsAwpA7knrAe9ukVobWzhRAb4DDeAl

Антикоррупционная прокуратура не указала фамилию фигуранта дела.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет про нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука.

Контекст:

В конце декабря 2022 года САП сообщала о передаче дела в суд по аналогичному обвинению еще одного действующего народного депутата. По данным СМИ, квартиру стоимостью около 2 млн грн не задекларировал нардеп от "Слуги народа" Максим Пашковский.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, коррупция, прокуратура, аренда, депутаты, декларация, расследование, кредиты, НАБУ, обвинение, антикоррупционная прокуратура, НАПК, САП, квартира, обвинительный акт, суд, Юрий Камельчук, нардеп
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