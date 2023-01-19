НАБУ открыло производство в отношении судьи Василенко, который 25 раз ездил в Крым во время оккупации

"По результатам изучения материалов упомянутого в запросе журналистского расследования Национальное бюро зарегистрировало уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч.2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе НАБУ.

Максимальная санкция по этой части статьи (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию) предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Контекст:

Согласно данным на сайте Шестого апелляционного административного суда, Василенко в 1991 году окончил Военный Краснознаменский институт Минобороны СССР.

Общий стаж работы на должностях судьи составляет более 28 лет. В 1993–2008 годах он был заместителем председателя военного местного суда Киевского гарнизона.

С сентября 2008 года занимает должность судьи Киевского апелляционного административного суда, а с октября 2018 года переведен на должность судьи Шестого апелляционного административного суда.

10 января "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому Василенко с начала оккупации Крыма в 2014 году посетил полуостров 25 раз. Кроме того, его жена и дочь имеют гражданство РФ и владеют недвижимостью в Крыму и Москве.