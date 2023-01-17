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Экс-главе "Спецтехноэкспорта" объявили подозрение в деле о легализации $2,3 млн – НАБУ

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В НАБУ рассказали о применявшейся схеме
В НАБУ рассказали о применявшейся схеме
Фото: НАБУ / Facebook

17 января объявили подозрение четырем фигурантам уголовного производства об отмывании государственных средств Украины через "Спецтехноэкспорт" (СТЭ), дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт". Об этом проинформировало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили бывшее руководство компании "Спецтехноэкспорт" на хищении в 2014–2015 годах и последующей легализации более $2,3 млн (40,8 млн грн в эквиваленте). 17 января 2023 года четырем участникам коррупционной схемы сообщили о подозрении", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что подозрение предъявили руководителю "Спецтехноэкспорта" в 2005–2013 и 2014–2015 годах, начальнику департамента компании (на момент совершения преступления) и двум его заместителям.

"Следствие установило, что в 2014 году руководитель СТЭ, которого считают организатором, вместе с тремя должностными лицами госкомпании внедрили схему хищения государственных средств через оплату так называемых агентских услуг иностранной компании за непредоставленные услуги. Детективы НАБУ выяснили, что эта компания была подконтрольна замначальника департамента СТЭ, а ее знакомого привлекли в качестве номинального директора, чтобы замаскировать незаконный характер действий", – объяснили в НАБУ.

По данным ведомства, $2,3 млн были незаконно перечислены на счет этой фирмы только за пять месяцев 2015 года.

"Это же предприятие участники схемы привлекали для закупки на средства государства товаров по завышенным ценам. Следствие имеет доказательства по меньшей мере одной такой закупки, в ходе которой СТЭ поставили товар в 3,5 раза дороже закупленного на бумаге посредником", – подчеркнули в НАБУ.

Подозрение фигурантам дела предъявлено по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (завладение имущества путем злоупотребления служебным положением, служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, экс-главе "Спецтехноэкспорта" и двум фигурантам дела инкриминируют ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

В НАБУ не указали фамилий подозреваемых. "Слово и дело" пишет, что речь идет об экс-главе "Спецтехноэкспорта" Игоре Гладуше.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, следствие, антикоррупционное бюро, Укрспецэкспорт, хищения, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, имущество, подделка, госкомпании
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