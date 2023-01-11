Норвегия передала Украине более 100 генераторов – ГПСУ

"В рамках сотрудничества с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегия в сфере противодействия [радиационной, химической, биологической и ядерной] РХБЯ угрозам Госпогранслужба получила оборудование для обеспечения подразделений охраны границы. Это более 100 генераторов", – говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте ГПСУ, поддержка Норвегии будет продолжаться и на протяжении всего 2023 года.
"Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества и обеспечении персонала пограничного ведомства Украины средствами индивидуальной защиты, дополнительными генераторами и специальным мониторинговым оборудованием", – рассказали в госслужбе.
Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.
10 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.