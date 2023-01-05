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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передала Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов

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Снаряды уже отправлены в Украину
Снаряды уже отправлены в Украину
Фото: regjeringen.no

Норвегия передает Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, их уже отправили. Об этом 4 января сообщило минобороны Норвегии.

Отмечается, что боеприпасы взяты со складов норвежской армии. Они подходят для разных типов артиллерии, в том числе для гаубиц М109 (калибр 155 мм), которые Норвегия передала летом.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины в течение 2022 года и продолжит помогать в 2023 году.

"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно приобрести у производителей, чтобы отправить позднее", – сказал Грам.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, после которого выразил благодарность Норвегии "за очень мощные решения, которые уже приняты и еще готовятся".

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.

10 декабря Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины.

Теги: оружие, Норвегия, военная помощь, помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
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