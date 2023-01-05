Норвегия передала Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов

Отмечается, что боеприпасы взяты со складов норвежской армии. Они подходят для разных типов артиллерии, в том числе для гаубиц М109 (калибр 155 мм), которые Норвегия передала летом.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По его словам, Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины в течение 2022 года и продолжит помогать в 2023 году.

"Украина нуждается в срочной помощи, и поэтому мы продолжаем изучать, что еще может быть предоставлено из запасов вооруженных сил. Мы также изучаем, что можно приобрести у производителей, чтобы отправить позднее", – сказал Грам.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, после которого выразил благодарность Норвегии "за очень мощные решения, которые уже приняты и еще готовятся".