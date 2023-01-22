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Замминистра общин, территорий и инфраструктуры Украины подозревают во взяточничестве при закупке генераторов – СМИ

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По данным УП, речь идет о взятке в $400 тыс.
По данным УП, речь идет о взятке в $400 тыс.
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало на взяточничестве при закупке генераторов. Об этом со ссылкой на собственные источники проинформировала 21 января "Украинская правда".

"Источники УП сообщили, что Лозинский обвиняется в получении взятки в размере $400 тыс. при закупке генераторов. Полная сумма закупки составляла 1,8 млрд грн", – говорится в сообщении.

О задержании Лозинского, который был назначен заместителем министра с 27 декабря 2022 года, первой сообщила 21 января 2023 года "Украинская правда".

По данным издания, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года, оно расследуется по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В Министерстве инфраструктуры, которое ранее объединили с Министерством развития общин и территорий, и.о. главы которого был ранее Лозинский, Лозинского пообещали уволить.

Контекст:

Осенью 2022 года российские оккупанты начали массово обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в связи с чем в стране введен режим аварийных и плановых отключений электричества.

Генераторы Украине передают страны из разных частей мира, в том числе Казахстан и ОАЭ. Только страны Европейского союза в 2022 году передали Украине более 1 тыс. генераторов.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на 23 декабря, всего в Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров. Всего, по словам премьера, Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: антикоррупционное бюро, взятка, задержание, НАБУ, генератор, Василий Лозинский
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