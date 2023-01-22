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ПОЛИТИКА

САП подтвердила задержание замминистра развития общин на взятке в $400 тыс.

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Впервые о задержании Лозинского сообщили 21 января
Впервые о задержании Лозинского сообщили 21 января
Фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура 22 января официально сообщила о задержании замминистра развития общин по подозрению во взяточничестве. Прокуратура не уточняет его имени, но днем ранее СМИ и само министерство писали о задержании Василия Лозинского.

В САП заявили, что 21 января разоблачили замминистра и других членов организованной преступной группы на получении $400 тыс. взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники.

Предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368 (взяточничество в особо крупных размерах, совершенное служащим), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает ведомство, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.

По данным САП, эти чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. Взамен предприниматели должны были передать чиновникам за "победу" в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Во время проведения обысков в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и $38,7 тыс. 

В САП добавили, что разоблачение преступной организации состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02Le3E7ZjhpEAvx8xB8kFVPwo5V2zNe5fUyTuzzKt5qCbs4EBGkrsBesXSMMe2XszJl

Контекст:

О задержании Лозинского, который был назначен заместителем министра с 27 декабря 2022 года, первой сообщила 21 января 2023 года "Украинская правда". По данным издания, уголовное производство, в котором фигурирует политик, было открыто в сентябре 2022 года.

В Министерстве инфраструктуры, которое ранее объединили с Министерством развития общин и территорий, и.о. главы которого был ранее Лозинский, чиновника пообещали уволить.

Позже 21 января "Украинская правда" уточнила, что Лозинский обвиняется в получении взятки при закупке генераторов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, обыск, растрата, взятка, чиновники, задержание, детективы, антикоррупционная прокуратура, САП, власть, уголовное производство, инфраструктура, Украинская правда, Кабмин, генератор, Василий Лозинский
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