САП подтвердила задержание замминистра развития общин на взятке в $400 тыс.

В САП заявили, что 21 января разоблачили замминистра и других членов организованной преступной группы на получении $400 тыс. взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники.

Предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368 (взяточничество в особо крупных размерах, совершенное служащим), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечает ведомство, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.

По данным САП, эти чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. Взамен предприниматели должны были передать чиновникам за "победу" в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Во время проведения обысков в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и $38,7 тыс.

В САП добавили, что разоблачение преступной организации состоялось благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки.