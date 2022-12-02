Кабмин объединил Мининфраструктуры и Минрегион, создав Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Шмыгаль поздравил Кубракова (на фото) с назначением на должность вице-премьер-министра – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Фото: kmu.gov.ua

Об этом 2 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.

"Это усиление управленческих возможностей, которое придаст большую эффективность процессу планирования и реализации программ восстановления. Одновременно это большая ответственность нового вице-премьера перед Украиной и украинцами", – сказал премьер.

Шмыгаль поздравил Александра Кубракова с назначением на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Мы неоднократно отмечали, что процесс восстановления Украины будет происходить, даже несмотря на то, что война продолжается. Речь идет не только о долгосрочных проектах, но и о так называемом быстром восстановлении – о том, что нужно сегодня и сейчас, – отметил глава Кабмина. – Для того чтобы реализовать программу экстренного восстановления, нам необходимо в следующем году $17 млрд. Мы находимся на постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы привлечь эти средства. Пост вице-премьер-министра по восстановлению позволит консолидировать эту работу".

2 декабря Кабмин утвердил постановление №1343 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

Так, постановлением предлагается переименовать Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, реорганизовать Министерство развития общин и территорий путем присоединения к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Министерство развития общин и территорий, которое прекращается согласно этому постановлению, продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мер по присоединению к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которому передаются функции и полномочия Министерства развития общин и территорий. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры является правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства развития общин и территорий, что реорганизуется", – говорится в тексте документа.