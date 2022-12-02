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Кабмин объединил Мининфраструктуры и Минрегион, создав Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

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Шмыгаль поздравил Кубракова (на фото) с назначением на должность вице-премьер-министра министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Шмыгаль поздравил Кубракова (на фото) с назначением на должность вице-премьер-министра – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий Украины.

Об этом 2 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.  

"Это усиление управленческих возможностей, которое придаст большую эффективность процессу планирования и реализации программ восстановления. Одновременно это большая ответственность нового вице-премьера перед Украиной и украинцами", – сказал премьер.

Шмыгаль поздравил Александра Кубракова с назначением на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Мы неоднократно отмечали, что процесс восстановления Украины будет происходить, даже несмотря на то, что война продолжается. Речь идет не только о долгосрочных проектах, но и о так называемом быстром восстановлении – о том, что нужно сегодня и сейчас, – отметил глава Кабмина. – Для того чтобы реализовать программу экстренного восстановления, нам необходимо в следующем году $17 млрд. Мы находимся на постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы привлечь эти средства. Пост вице-премьер-министра по восстановлению позволит консолидировать эту работу".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/5639056172841365/

2 декабря Кабмин утвердил постановление №1343 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

Так, постановлением предлагается переименовать Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, реорганизовать Министерство развития общин и территорий путем присоединения к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Министерство развития общин и территорий, которое прекращается согласно этому постановлению, продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мер по присоединению к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которому передаются функции и полномочия Министерства развития общин и территорий. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры является правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства развития общин и территорий, что реорганизуется", – говорится в тексте документа.

Контекст:

Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года. 30 ноября 2022 года Кубраков написал заявление об отставке с должности главы ведомства. 1 декабря Рада уволила Кубракова, а потом назначила на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины. 

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что после увольнения Рада назначит Кубракова вице-премьер-министром и объединит два министерства – инфраструктуры и региональной политики (после отставки с должности Алексея Чернышова).

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