Кабмин объединил Мининфраструктуры и Минрегион, создав Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Об этом 2 декабря на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
"Это усиление управленческих возможностей, которое придаст большую эффективность процессу планирования и реализации программ восстановления. Одновременно это большая ответственность нового вице-премьера перед Украиной и украинцами", – сказал премьер.
Шмыгаль поздравил Александра Кубракова с назначением на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Мы неоднократно отмечали, что процесс восстановления Украины будет происходить, даже несмотря на то, что война продолжается. Речь идет не только о долгосрочных проектах, но и о так называемом быстром восстановлении – о том, что нужно сегодня и сейчас, – отметил глава Кабмина. – Для того чтобы реализовать программу экстренного восстановления, нам необходимо в следующем году $17 млрд. Мы находимся на постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы привлечь эти средства. Пост вице-премьер-министра по восстановлению позволит консолидировать эту работу".
2 декабря Кабмин утвердил постановление №1343 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".
Так, постановлением предлагается переименовать Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, реорганизовать Министерство развития общин и территорий путем присоединения к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Министерство развития общин и территорий, которое прекращается согласно этому постановлению, продолжает выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мер по присоединению к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, которому передаются функции и полномочия Министерства развития общин и территорий. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры является правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства развития общин и территорий, что реорганизуется", – говорится в тексте документа.
Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года. 30 ноября 2022 года Кубраков написал заявление об отставке с должности главы ведомства. 1 декабря Рада уволила Кубракова, а потом назначила на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что после увольнения Рада назначит Кубракова вице-премьер-министром и объединит два министерства – инфраструктуры и региональной политики (после отставки с должности Алексея Чернышова).