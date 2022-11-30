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ПОЛИТИКА

Кубраков подал в отставку с должности министра инфраструктуры Украины, его могут назначить вице-премьером – нардеп

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Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года
Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года
Фото: kmu.gov.ua

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал заявление об отставке с должности главы ведомства.

Об этом 30 ноября сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины", – написал Мельничук.

Ожидается, что после увольнения Кубракова назначат на новую должность в Кабмине, отметил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сначала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение [Кубракова] вице-премьер-министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики). Это произойдет на этой неделе", – рассказал нардеп 30 ноября.

Контекст:

Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года.

2 ноября 2022 года Алексей Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона, а на следующий день парламент поддержал его отставкуКабмин назначил Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз України" 4 ноября.

Теги: Верховная Рада, Украина, политика, отставка, Мининфраструктуры, вице-премьер, увольнение, Тарас Мельничук, назначение, Александр Кубраков, Кабмин, Ярослав Железняк, нардеп
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