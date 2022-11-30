Кубраков подал в отставку с должности министра инфраструктуры Украины, его могут назначить вице-премьером – нардеп

Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года Фото: kmu.gov.ua

Об этом 30 ноября сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины", – написал Мельничук.

Ожидается, что после увольнения Кубракова назначат на новую должность в Кабмине, отметил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сначала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение [Кубракова] вице-премьер-министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики). Это произойдет на этой неделе", – рассказал нардеп 30 ноября.