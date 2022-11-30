Кубраков подал в отставку с должности министра инфраструктуры Украины, его могут назначить вице-премьером – нардеп

Об этом 30 ноября сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины", – написал Мельничук.
Ожидается, что после увольнения Кубракова назначат на новую должность в Кабмине, отметил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Сначала нужно проголосовать за его увольнение. Затем в тот же день коалиция подаст постановление на назначение [Кубракова] вице-премьер-министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики). Это произойдет на этой неделе", – рассказал нардеп 30 ноября.
Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года.
2 ноября 2022 года Алексей Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона, а на следующий день парламент поддержал его отставку. Кабмин назначил Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз України" 4 ноября.