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Зеленский включил в ставку главнокомандующего замглавы ОП Машовца и министра Кубракова

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Зеленский расширил состав ставки верховного главнокомандующего
Зеленский расширил состав ставки верховного главнокомандующего
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и заместителя главы Офиса президента Романа Машовца.

Текст указа №790/2022 от 17 ноября опубликован на сайте главы государства.

Как отмечается в тексте указа, Кубраков и Машовец введены в состав ставки "на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины". Указ вступает в силу со дня публикации.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 16 ноября.

Теги: указ, Владимир Зеленский, президент, Александр Кубраков, Роман Машовец
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