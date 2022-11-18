Зеленский включил в ставку главнокомандующего замглавы ОП Машовца и министра Кубракова

Текст указа №790/2022 от 17 ноября опубликован на сайте главы государства.
Как отмечается в тексте указа, Кубраков и Машовец введены в состав ставки "на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины". Указ вступает в силу со дня публикации.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание прошло 16 ноября.