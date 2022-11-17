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Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой послом в Швейцарии

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Венедиктова была уволена с должности генпрокурора в июле
Венедиктова была уволена с должности генпрокурора в июле
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-генпрокурора Украины Ирину Венедиктову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарии.

Соответствующий указ №786/2022 был подписан 17 ноября и опубликован на сайте главы государства. 

Представление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о ее назначении было подписано еще летом. 

Идея назначить Венедиктову послом появилась "в кругу нескольких людей", говорил Кулеба 3 августа. "Сидели, обсуждали – и была найдена такая опция. После ухода с должности генпрокурора, насколько мне известно, она уехала из Киева в Харьков, а в четверг мы с ней увидимся", – сказал он.

Контекст:

27 декабря 2019 года президент назначил тогдашнего нардепа от "Слуги народа" Венедиктову врио директора Государственного бюро расследований. 17 марта 2020 года Верховная Рада одобрила назначение Венедиктовой на должность генпрокурора.

17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, он сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Зеленский добавил, что среди работников прокуратуры и СБУ выявили и продолжают выявлять предателей.

Верховная Рада на пленарном заседании 19 июля поддержала представление президента об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора. В тот же день Зеленский подписал соответствующий указ. СМИ сообщали, что она может быть назначена послом в Швейцарии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: посольство, Швейцария, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, назначение
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