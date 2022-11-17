Зеленский на экономическом форуме: Украина станет мощным источником нового глобального развития

Присоединяясь к восстановлению Украины, разные страны и компании уже получают стимулы для роста, отметил Зеленский.

"Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России. У нас огромный потенциал в низкоуглеродистой энергетике. Украина способна стать ключевым партнером Европейского союза в целях декарбонизации. Мы станем одним из основных поставщиков "зеленого" водорода и "зеленого" электричества в ЕС. Климатические условия Украины, свободные площади, энергия солнца, энергия ветра позволяют производить "зеленое" электричество с очень конкурентной себестоимостью", – подчеркнул президент.

Он отметил, что за три года до российского вторжения в Украине было построено мощностей на 7 ГВт возобновляемой энергетики. Кроме того, в Украине "сильная" атомная энергетика, добавил Зеленский.

"Сейчас российский ракетный террор направлен прежде всего на эти наши мощности. Только позавчера Россия за день выпустила около 100 ракет против наших энергообъектов. Почти 100! Сегодня – снова... Конечно, потери велики. Но это означает только то, что и восстановление будет масштабным", – заявил президент.

Он пригласил страны и международные компании "оценить перспективы" и присоединяться к восстановлению Украины.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube