ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мир смотрит на Украину, чтобы знать как защищаться и какое оружие лучше – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Чем больше террора Россия использует против Украины, тем больше средств "мир направит на оружие", заявил Зеленский
Чем больше террора Россия использует против Украины, тем больше средств "мир направит на оружие", заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Вместо того чтобы вложить триллионы долларов в развитие человеческого капитала, мир будет тратить средства на перевооружение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Bloomberg New Economy Forum 17 ноября. Видео выступления опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас все внимательно смотрят, как мы в Украине защищаемся. Смотрят, какое оружие лучше, какая тактика срабатывает, какие оборонные системы дают максимальный результат. Если говорить честно, лишь несколько стран могли сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы. Просто нет столько снарядов, оружия. Но потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, все же больше, чем таких стран. А значит, есть безумный дефицит безопасности", – заявил президент. 

По его мнению, чем больше террора Россия использует против Украины, тем больше средств "мир в итоге направит на оружие и защиту". 

Также он отметил, что если бы Россия не использовала энергетику как оружие, мир бы не искал дешевые поставки нефти и газа, а уделял время "зеленой" трансформации. 

Кроме того, из-за войны России против Украины возникла "угроза голода для десятков миллионов людей", добавил Зеленский.

"Не из-за засухи или экономического кризиса, а из-за военной блокады наших портов, страны – экспортера продовольствия. Десятилетиями мир не видел подобного. Любая новая катастрофа в той или иной стране из-за высоких цен на еду или, не дай бог, из-за голода – это минус годы для глобального развития", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, на экономическом форуме обсуждают много тем, но только "меньшинство из них не зависят от российской агрессии". 

"Поэтому когда Украина предлагает формулу мира, это действительно формула мира не просто для нас, а для мира. Если угроза комплексная, то ответ должен быть комплексным. Простой остановкой огня ничего не решишь. Именно такова наша формула. Надо возвращать мир – надежно, долго. Простым смягчением кризисов, спровоцированных Россией, не вернешь стабильности. Надо полностью демонтировать любую угрозу", – сказал президент Украины.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Пятый Bloomberg New Economy Forum проходит с 14 по 17 ноября в Сингапуре. Как сказано на сайте форума, на нем обсуждают инфляцию, голод, производство. На нем собираются бизнесмены и представители крупных компаний.

Теги: инфляция, бизнес, кризис, Bloomberg, Сингапур, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Шикарная красавица!" Внучка Ротару показала лицо вблизи
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Такая бомба!" Кардашян снялась в микрокупальниках. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
"Жить без этого не могу". Жена Тигипко показала растяжку и постояла на гвоздях. Фото
Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины
Клопотенко объяснил, почему на палянице есть надрез. По мнению эксперта, это связано с "соседями" Украины
Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом
Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
Никитюк в трикотажном топе засветила рельеф груди
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
"Красивая пара". 48-летний Арестович показал селфи в обнимку с 35-летней женой
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
Проживающая в США Jerry Heil прокомментировала свой выход в финал украинского нацотбора
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Так похожи". Проживающий в США Ступка показал фото с пятилетней дочерью от бывшей жены
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
"Джигурда сменил украинское гражданство на российское". Демин назвал причину
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
С улыбкой и жестом победы. Вдова Кернеса показала, какой памятник установят ему на могиле
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
"Настроение летать и плакать дождем". Джамала снялась в топе-облаке
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в бюстгальтере повертелась перед камерой. Видео
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг (369206)
2
"Сняла, чтобы отблагодарить фотографа?", "В каждом фото – пошлость". Волочкова снялась без трусов (246578)
3
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (128656)
4
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (123790)
5
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил (98673)
6
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал (94808)
7
"Путин мобшиза". Пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным в своем Telegram презрительными кличками (85655)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (65347)
 
 
 
 