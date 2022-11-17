Мир смотрит на Украину, чтобы знать как защищаться и какое оружие лучше – Зеленский

Чем больше террора Россия использует против Украины, тем больше средств "мир направит на оружие", заявил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Сейчас все внимательно смотрят, как мы в Украине защищаемся. Смотрят, какое оружие лучше, какая тактика срабатывает, какие оборонные системы дают максимальный результат. Если говорить честно, лишь несколько стран могли сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы. Просто нет столько снарядов, оружия. Но потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, все же больше, чем таких стран. А значит, есть безумный дефицит безопасности", – заявил президент.

По его мнению, чем больше террора Россия использует против Украины, тем больше средств "мир в итоге направит на оружие и защиту".

Также он отметил, что если бы Россия не использовала энергетику как оружие, мир бы не искал дешевые поставки нефти и газа, а уделял время "зеленой" трансформации.

Кроме того, из-за войны России против Украины возникла "угроза голода для десятков миллионов людей", добавил Зеленский.

"Не из-за засухи или экономического кризиса, а из-за военной блокады наших портов, страны – экспортера продовольствия. Десятилетиями мир не видел подобного. Любая новая катастрофа в той или иной стране из-за высоких цен на еду или, не дай бог, из-за голода – это минус годы для глобального развития", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, на экономическом форуме обсуждают много тем, но только "меньшинство из них не зависят от российской агрессии".

"Поэтому когда Украина предлагает формулу мира, это действительно формула мира не просто для нас, а для мира. Если угроза комплексная, то ответ должен быть комплексным. Простой остановкой огня ничего не решишь. Именно такова наша формула. Надо возвращать мир – надежно, долго. Простым смягчением кризисов, спровоцированных Россией, не вернешь стабильности. Надо полностью демонтировать любую угрозу", – сказал президент Украины.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube