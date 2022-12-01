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Рада назначила Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины

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За назначение Кубракова вице-премьер-министром Украины проголосовало 263 народных депутата, отметил Железняк
За назначение Кубракова вице-премьер-министром Украины проголосовало 263 народных депутата, отметил Железняк
Фото: Железный нардеп / Telegram

Верховная Рада Украины на заседании 1 декабря назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Перед этим Рада уволила Кубракова с должности главы Мининфраструктуры, такое решение поддержали 242 парламентария.

"На назначении [Кубракова] был и премьер-министр. За назначение – 263 депутата", – написал Железняк.

Проект постановления о назначении Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины был зарегистрирован в Раде 1 декабря, отмечается в карточке документа, опубликованном на сайте Рады.

Контекст:

Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года. 30 ноября 2022 года Кубраков написал заявление об отставке с должности главы ведомства.  

Железняк сообщал, что после увольнения Рада назначит Кубракова вице-премьер-министром и объединит два министерства – инфраструктуры и региональной политики (после отставки с должности Алексея Чернышова).

Теги: Верховная Рада, Украина, отставка, парламент, Мининфраструктуры, вице-премьер, увольнение, инфраструктура, премьер-министр, назначение, заседание, Александр Кубраков, Ярослав Железняк, нардеп, восстановление
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