Рада назначила Кубракова вице-премьер-министром по восстановлению Украины

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Перед этим Рада уволила Кубракова с должности главы Мининфраструктуры, такое решение поддержали 242 парламентария.

"На назначении [Кубракова] был и премьер-министр. За назначение – 263 депутата", – написал Железняк.

Проект постановления о назначении Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины был зарегистрирован в Раде 1 декабря, отмечается в карточке документа, опубликованном на сайте Рады.

Контекст:

Кубраков был назначен главой Мининфраструктуры Украины в мае 2021 года. 30 ноября 2022 года Кубраков написал заявление об отставке с должности главы ведомства.

Железняк сообщал, что после увольнения Рада назначит Кубракова вице-премьер-министром и объединит два министерства – инфраструктуры и региональной политики (после отставки с должности Алексея Чернышова).