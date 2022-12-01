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Корниенко подтвердил, что Рада планирует объединить два министерства в ближайшие дни

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Корниенко: Буквально в ближайшие дни будет один из серьезнейших шагов укрупнение двух министерств
Корниенко: Буквально в ближайшие дни будет один из серьезнейших шагов – укрупнение двух министерств
Фото: rada.gov.ua

В ближайшие дни Верховная Рада планирует объединить министерства инфраструктуры и региональной политики. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире общенационального телемарафона 1 декабря, трансляцию вел канал "1+1".

Корниенко рассказал об этом в контексте разговора об оптимизации госаппарата.

"Буквально в ближайшие дни будет один из серьезнейших шагов – укрупнение двух министерств – Министерства инфраструктуры и Министерства регионального развития – в одно большое министерство. И во время этого шага будет оптимизация, чтобы это министерство более эффективно работало, тратило меньше средств на свое содержание, но больше формировало политик и больше сервисов предоставляло центральным органам исполнительной власти на местах через свою сеть", – сказал он.

Контекст:

В мае 2021 года главой Мининфраструктуры Украины  был назначен Александр Кубраков.

2 ноября 2022 года Алексей Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона, а на следующий день парламент поддержал его отставкуКабмин назначил Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз України" 4 ноября.

30 ноября Кубраков написал заявление об отставкеНардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявлял, что Кубракова могут назначить вице-премьер-министром, а министерства инфраструктуры и региональной политики – объединить.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Министерство инфраструктуры, Министерство регионального развития, Александр Корниенко, Александр Кубраков, Кабмин
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