Корниенко подтвердил, что Рада планирует объединить два министерства в ближайшие дни

Корниенко рассказал об этом в контексте разговора об оптимизации госаппарата.

"Буквально в ближайшие дни будет один из серьезнейших шагов – укрупнение двух министерств – Министерства инфраструктуры и Министерства регионального развития – в одно большое министерство. И во время этого шага будет оптимизация, чтобы это министерство более эффективно работало, тратило меньше средств на свое содержание, но больше формировало политик и больше сервисов предоставляло центральным органам исполнительной власти на местах через свою сеть", – сказал он.

Контекст:

В мае 2021 года главой Мининфраструктуры Украины был назначен Александр Кубраков.

2 ноября 2022 года Алексей Чернышов зарегистрировал в Верховной Раде заявление об отставке с должности главы Минрегиона, а на следующий день парламент поддержал его отставку. Кабмин назначил Чернышова новым главой правления НАК "Нафтогаз України" 4 ноября.

30 ноября Кубраков написал заявление об отставке. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявлял, что Кубракова могут назначить вице-премьер-министром, а министерства инфраструктуры и региональной политики – объединить.