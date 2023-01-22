Шустер: Пытался итальянцам объяснить про двойников Путина. Это шокировало радиоведущего: "Как у президента ядерной сверхдержавы двойники?"

Бацман спросила, как Шустер относится к слухам о том, что у Путина есть двойники.

"Я немножко улыбаюсь. Не потому, что это смешная новость. Я улыбаюсь потому, что итальянское радио, которое обычно мне звонит, когда что-то происходит (это важно знать для итальянского общественного мнения)... Вот они два с лишним месяца мне не звонили. Видимо, для них в Украине ничего такого не происходило, все происходило, конечно же, в Италии, а самое важное – в мире. А вот вчера вечером взяли позвонили, сказали срочно", – ответил телеведущий.

По его словам, итальянские журналисты интересовались, "почему Зеленский сказал, что Путин может быть и не жив".

"Я говорю: потому что, понятно, такие заявления сразу привлекают огромное внимание. Но Зеленский же сказал это в контексте. Ему же задали вопрос по поводу переговоров, и он говорил: "А с кем эти переговоры вести? Один день они говорят, что они хотят переговоров, а на следующее утро они бомбят жилые дома. Путина мы видим на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать изображение при видеомонтаже. – "ГОРДОН"). Жив он или не жив – даже не знаем, кто принимает решение, не знаю", – объяснил Шустер.

Он согласился, что Зеленскому "непонятно даже, с кем вести переговоры". Телеведущий считает, что такой вопрос итальянского радио "не имеет никакого смысла".

"Конечно, я итальянским слушателям попытался рассказать про двойников. Это, конечно, абсолютно шокировало ведущего. "То есть как у президента ядерный сверхдержавы двойники? Это же ужасно!" Я говорю: "Ну, слушай, есть традиция такая у ФСБ делать двойников". На западе я реально не слышал о таких случаях, чтобы у какого-нибудь американского, французского президентов или канцлера Германии были двойники", – считает Шустер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube