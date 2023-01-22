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Шустер: Пытался итальянцам объяснить про двойников Путина. Это шокировало радиоведущего: "Как у президента ядерной сверхдержавы двойники?"

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Путин находится у власти в РФ с 2000 года
Путин находится у власти в РФ с 2000 года
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский телеведущий Савик Шустер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что "не до конца понимает", что президент РФ Владимир Путин, которого показывают на видео, на самом деле жив.

Бацман спросила, как Шустер относится к слухам о том, что у Путина есть двойники.

"Я немножко улыбаюсь. Не потому, что это смешная новость. Я улыбаюсь потому, что итальянское радио, которое обычно мне звонит, когда что-то происходит (это важно знать для итальянского общественного мнения)... Вот они два с лишним месяца мне не звонили. Видимо, для них в Украине ничего такого не происходило, все происходило, конечно же, в Италии, а самое важное – в мире. А вот вчера вечером взяли позвонили, сказали срочно", – ответил телеведущий.

По его словам, итальянские журналисты интересовались, "почему Зеленский сказал, что Путин может быть и не жив".

"Я говорю: потому что, понятно, такие заявления сразу привлекают огромное внимание. Но Зеленский же сказал это в контексте. Ему же задали вопрос по поводу переговоров, и он говорил: "А с кем эти переговоры вести? Один день они говорят, что они хотят переговоров, а на следующее утро они бомбят жилые дома. Путина мы видим на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать изображение при видеомонтаже. – "ГОРДОН"). Жив он или не жив – даже не знаем, кто принимает решение, не знаю", – объяснил Шустер.

Он согласился, что Зеленскому "непонятно даже, с кем вести переговоры". Телеведущий считает, что такой вопрос итальянского радио "не имеет никакого смысла".

"Конечно, я итальянским слушателям попытался рассказать про двойников. Это, конечно, абсолютно шокировало ведущего. "То есть как у президента ядерный сверхдержавы двойники? Это же ужасно!" Я говорю: "Ну, слушай, есть традиция такая у ФСБ делать двойников". На западе я реально не слышал о таких случаях, чтобы у какого-нибудь американского, французского президентов или канцлера Германии были двойники", – считает Шустер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ рассказал 29 октября 2022 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также Буданов рассказывал о двойниках Путина 2 августа.

По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, Италия, радио, переговоры, Владимир Зеленский, двойник, телеведущий, традиции
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