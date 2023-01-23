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Резников решил предложить Раде создать ВСК по закупкам Минобороны, если других инструментов контроля будет недостаточно

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Резников: Если будет доказано, что кто-нибудь из чиновников злоупотребляет, он получит согласно закону
Резников: Если будет доказано, что кто-нибудь из чиновников злоупотребляет, он получит согласно закону
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что информация в СМИ о ценах на продукты при закупках Минобороны является манипуляцией, цель которой – подорвать доверие к ведомству в ответственный момент.

Об этом он написал в Facebook 23 января. 

По словам Резникова, разница между розничными ценами и стоимостью продуктов в каталоге связана в том числе с техническими ошибками и министерство обнаружило это в декабре. Руководитель соответствующего подразделения Минобороны после этого был отстранен. Сейчас документы еще находятся на проверке, а сам контракт, который стал причиной публикаций в СМИ, "де-юре еще не существует"

"Публичный вброс информации о якобы завышенных в два-три раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до [заседания контактной группы по оказанию оборонной помощи] "Рамштайн", когда продолжалось уточнение договоренностей. Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже – не просто служебное преступление", – написал он. 

Резников заявил, что гарантирует прозрачность Минобороны для правоохранителей. Сегодня министр выступил на заседании профильного комитета Верховной Рады. Туда, по словам Резникова, по его инициативе пригласили сотрудников Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. 

"Я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля будут сочтены недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте. Свою позицию я озвучивал не раз: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба приступила к проверке Минобороны. Если будет доказано, что кто-нибудь из чиновников злоупотребляет, он получит согласно закону", – добавил глава оборонного ведомства. 

По мнению Резникова, речь об искусственной информатаке, которые министерство переживало "не раз". 

"Эта очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то похожее было и осенью, когда в управление министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности. Нас совершенно безосновательно атаковали летом, когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями. То есть ничего нового. Поэтому нам свое делать – всесторонне снабжать ВСУ, защищать страну. Кто бы ни был инициатором этого вброса, хочу, чтобы не было иллюзий. Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке. Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокировки поставок оружия", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02dN3Vctw3RyTe3VehvaeiHfKjowKpkjtEFAU4h3gro6JLYXZFeoYSTeN5mJ2RbD3kl

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ вокруг контракта на поставку продуктов питания для Министерства обороны Украины. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, коррупция, госзакупки, Алексей Резников, монополия, Минобороны, НАБУ, Государственная аудиторская служба
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