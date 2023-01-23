Резников решил предложить Раде создать ВСК по закупкам Минобороны, если других инструментов контроля будет недостаточно

Об этом он написал в Facebook 23 января.

По словам Резникова, разница между розничными ценами и стоимостью продуктов в каталоге связана в том числе с техническими ошибками и министерство обнаружило это в декабре. Руководитель соответствующего подразделения Минобороны после этого был отстранен. Сейчас документы еще находятся на проверке, а сам контракт, который стал причиной публикаций в СМИ, "де-юре еще не существует".

"Публичный вброс информации о якобы завышенных в два-три раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а до [заседания контактной группы по оказанию оборонной помощи] "Рамштайн", когда продолжалось уточнение договоренностей. Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум – совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже – не просто служебное преступление", – написал он.

Резников заявил, что гарантирует прозрачность Минобороны для правоохранителей. Сегодня министр выступил на заседании профильного комитета Верховной Рады. Туда, по словам Резникова, по его инициативе пригласили сотрудников Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

"Я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля будут сочтены недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это. Потому что уверены в своей правоте. Свою позицию я озвучивал не раз: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба приступила к проверке Минобороны. Если будет доказано, что кто-нибудь из чиновников злоупотребляет, он получит согласно закону", – добавил глава оборонного ведомства.

По мнению Резникова, речь об искусственной информатаке, которые министерство переживало "не раз".

"Эта очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то похожее было и осенью, когда в управление министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности. Нас совершенно безосновательно атаковали летом, когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями. То есть ничего нового. Поэтому нам свое делать – всесторонне снабжать ВСУ, защищать страну. Кто бы ни был инициатором этого вброса, хочу, чтобы не было иллюзий. Я не позволю заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке. Я не позволю безосновательными обвинениями создать почву для блокировки поставок оружия", – резюмировал он.