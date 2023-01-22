В "Актив компани" заявили, что скандал в СМИ вокруг закупок продуктов для армии Украины спровоцирован искусственно

Услуга стоимостью 145,8 грн включает комплект продуктов для полноценного питания одного военнослужащего в сутки и доставку по всей территории Украины, в частности и в зону боевых действий Фото: mil.gov.ua

"В последнее время СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО "Актив компани" как контрагенте Министерства обороны Украины по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО "Актив компани" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставный капитал в размере всего 1000 грн, реализует продукцию по завышенным ценам. Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО "Актив компани" и Минобороны", – сказано в заявлении.

В компании отметили, что в штате официально трудоустроено 187 работников, фирма владеет более 2000 м² складских помещений с холодильными камерами, у нее есть в распоряжении более 70 специализированных грузовых транспортных средств грузоподъемностью от пяти до 20 т. По информации руководства, со складов ООО "Актив компани" ежедневно отгружается не менее 120 т продуктов. Фактическое местонахождение ООО "Актив компани" не соответствует юридическому, чтобы обезопасить сотрудников и производственные мощности, подчеркнули в пресс-службе.

"Что касается завышения цен на продукты питания и стоимости яиц. Во время проведения соответствующей закупки свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги. Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани", в 2023 году сейчас составляет 145,8 грн. Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по каталогу с перечнем продуктов из более 400 наименований (что обеспечивает полноценным питанием одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности и в зону боевых действий. В соответствии с порядком применения каталога продуктов питания МО заказывает комплекты продуктов питания по каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, который входит в каталог продуктов и закупается как одно целое", – объяснили в "Актив компани".

В стоимость услуги также входит обновление фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения – их заменяют на свежие, отмечается в сообщении.

"Именно поэтому сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно. Отметим, что цена на услуги по обеспечению продуктами питания фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного подорожания тех или иных продуктов. С даты заключения договора ООО "Актив компани" не реализовало ни одно яйцо по цене 17 грн. Заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ "ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариус", согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн за шт", – подчеркнули в компании.

В "Актив компани" отметили, что с начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Кабмин принял ряд нормативно-правовых актов, которыми прежде всего по соображениям безопасности утвердил отдельный порядок оборонных закупок на время военного положения.

"Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это больше 180 человек. ООО "Актив компани" обращается в Минобороны Украины, а также к депутатам комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия, гарантирующего сегодня качественные услуги по организации питания тысячам украинских военнослужащих по всей стране", – заявили в пресс-службе.

Руководство компании пригласило депутатов профильного оборонного комитета парламента посетить мощности предприятия, чтобы "убедиться в их наличии и высоком качестве производства".

"В заключение выражаем искреннюю надежду на то, что искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и, как следствие, обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны. В противном же случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента", – резюмировали в "Актив компани".