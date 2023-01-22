"Умышленные манипуляции". Минобороны отреагировало на материал СМИ о закупке продуктов для армии по завышенным ценам

Позицию министерства пресс-служба ведомства опубликовала 22 января в Facebook.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников [21 января] лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР", – сообщили в министерстве.

Кроме того, министерство обратится в СБУ, чтобы те провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.

"Напомним, что Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера предоставления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", – добавили в ведомстве.

В понедельник министерство обнародует информацию по итогам соответствующего заседания комитета ВРУ.



