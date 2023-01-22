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"Умышленные манипуляции". Минобороны отреагировало на материал СМИ о закупке продуктов для армии по завышенным ценам

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"Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции", заявили в ведомстве
"Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции", – заявили в ведомстве
Фото: armyinform.com.ua

Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя материал СМИ о закупке продовольствия для армии по завышенным ценам.

Позицию министерства пресс-служба ведомства опубликовала 22 января в Facebook. 

"Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников [21 января] лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР", – сообщили в министерстве.

Кроме того, министерство обратится в СБУ, чтобы те провели расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.

"Напомним, что Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера предоставления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", – добавили в ведомстве.

В понедельник министерство обнародует информацию по итогам соответствующего заседания комитета ВРУ.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/499130435732747


Контекст:

21 января ZN.UA сообщило, что согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

Контракт на 13,16 млрд грн с Минобороны подписала фирма, которая фигурировала в 2019 году в уголовном производстве о вероятной подделке тендерных документов на поставку мяса для тюрем и СИЗО.

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

Теги: СМИ, СБУ, Украина, коррупция, Министерство обороны Украины, продукты, оборона, тендер, Алексей Резников, расследование, Минобороны, документы, НАБУ, военнослужащий, деятельность, проверки, ГБР, нарушение
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