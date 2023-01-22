"Мародеры и крысы всегда есть". Коррупционный скандал в Минобороны Украины повлечет аудит и расследование, заявил Подоляк

Ситуацию прокомментировал 21 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

В случае, если завышение цен подтвердится, ответственным за это лицам грозит серьезное наказание, пообещал он.

"Мы сегодня общаемся на разных уровнях на эту тему. Сегодня пройдем определенные этапы до аудита, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом", – заявил Подоляк.

Он отметил, что Украине предстоит пройти определенные "экзамены" в связи с этим инцидентом, и все должно происходить четко по процедуре.

"Если [информация СМИ] соответствует действительности – найти людей, которые подписывали на 13 млрд контракты, четко установить это и провести расследование. И затем с этими людьми конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что здесь есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутренняя борьба, как у нас постоянно говорят", – сказал Подоляк.

Он добавил, что "в любой войне есть герои, а есть мародеры".

"К сожалению, мародеры и, извините меня, крысы всегда существуют. И им все равно, что люди умирают. Им все равно, что много крови, что мы теряем свой лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда", – сказал советник главы ОП.