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"Мародеры и крысы всегда есть". Коррупционный скандал в Минобороны Украины повлечет аудит и расследование, заявил Подоляк

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Подоляк: Если завышение цен есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание
Подоляк: Если завышение цен есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины отреагировали на скандал с возможной закупкой Министерством обороны продуктов для армии по завышенным ценам, о которой написало издание ZN.ua и пообещали проверки.

Ситуацию прокомментировал 21 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада"

В случае, если завышение цен подтвердится, ответственным за это лицам грозит серьезное наказание, пообещал он.

"Мы сегодня общаемся на разных уровнях на эту тему. Сегодня пройдем определенные этапы до аудита, аудит и будем понимать, точно ли там есть завышение. Если оно есть, то ответственные лица должны понести очень суровое наказание. Я думаю, что так и будет, потому что нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом", – заявил Подоляк.

Он отметил, что Украине предстоит пройти определенные "экзамены" в связи с этим инцидентом, и все должно происходить четко по процедуре.

"Если [информация СМИ] соответствует действительности – найти людей, которые подписывали на 13 млрд контракты, четко установить это и провести расследование. И затем с этими людьми конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что здесь есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутренняя борьба, как у нас постоянно говорят", – сказал Подоляк.

Он добавил, что "в любой войне есть герои, а есть мародеры".

"К сожалению, мародеры и, извините меня, крысы всегда существуют. И им все равно, что люди умирают. Им все равно, что много крови, что мы теряем свой лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда", – сказал советник главы ОП. 

Контекст:

21 января ZN.ua сообщило, что, согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

Контракт на 13,16 млрд грн. с Минобороны подписала фирма, которая фигурировала в 2019 году в уголовном производстве о вероятной подделке тендерных документов на поставку мяса для тюрем и СИЗО.

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства. 

Теги: коррупция, Министерство обороны Украины, продукты, госзакупки, расследование, Минобороны, скандал, аудит, проверки, Офис президента Украины, Марьяна Безуглая, Михаил Подоляк, питание
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