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В Одессе во время задержания за коррупцию мужчина выпрыгнул от силовиков в окно – прокуратура

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По данным прокуратуры, подозреваемый пытался сбежать, но его задержали
По данным прокуратуры, подозреваемый пытался сбежать, но его задержали
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

В Одессе задержан один из организаторов схемы вымогательства взяток за получение квалификационных документов моряка, заявляет Киевская городская прокуратура.

По информации следствия, преступная группа разработала механизм, согласно которому граждане, чтобы получить документы моряка, подтвердить или повысить свою квалификацию, были вынуждены обращаться в подконтрольные участникам группы фирмы-посредники и давать взятки за оформление этих документов.

Группа влияла на должностных лиц учебных и медицинских учреждений, а также членов государственных квалификационных комиссий, выдающих квалификационные документы моряка. 

"Получить документы без дачи взятки было фактически невозможно. При этом при наличии определенной суммы денег любое лицо, в том числе без соответствующего профильного образования и медицинского обследования, могло получить документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат", – говорится в сообщении. 

Следователи обнаружили, что в течение полугода один из организаторов схемы получил более 100 тыс. грн.

"Злоумышленника задержали в Одессе при получении очередного транша в сумме $1100. Во время задержания злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа, однако был остановлен оперативниками", – заявили в прокуратуре. 

Мужчине сообщили о подозрении и арестовали с альтернативой в виде залога в размере 805 тыс. грн. Следствие устанавливает других участников схемы.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). В расследовании участвуют прокуратура, полиция и СБУ. 

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Теги: Одесса, коррупция, прокуратура, расследование, взятка, задержание, вымогательство, моряки
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