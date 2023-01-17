В Одессе во время задержания за коррупцию мужчина выпрыгнул от силовиков в окно – прокуратура

По данным прокуратуры, подозреваемый пытался сбежать, но его задержали Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

По информации следствия, преступная группа разработала механизм, согласно которому граждане, чтобы получить документы моряка, подтвердить или повысить свою квалификацию, были вынуждены обращаться в подконтрольные участникам группы фирмы-посредники и давать взятки за оформление этих документов.

Группа влияла на должностных лиц учебных и медицинских учреждений, а также членов государственных квалификационных комиссий, выдающих квалификационные документы моряка.

"Получить документы без дачи взятки было фактически невозможно. При этом при наличии определенной суммы денег любое лицо, в том числе без соответствующего профильного образования и медицинского обследования, могло получить документы моряка международного образца, свидетельство и медицинский сертификат", – говорится в сообщении.

Следователи обнаружили, что в течение полугода один из организаторов схемы получил более 100 тыс. грн.

"Злоумышленника задержали в Одессе при получении очередного транша в сумме $1100. Во время задержания злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа, однако был остановлен оперативниками", – заявили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении и арестовали с альтернативой в виде залога в размере 805 тыс. грн. Следствие устанавливает других участников схемы.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). В расследовании участвуют прокуратура, полиция и СБУ.