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ПОЛИТИКА

Советником в Офис президента я больше не пойду – Арестович

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Арестович признал, что нанес вред национальным интересам Украины своим заявлением о ракете
Арестович признал, что нанес вред национальным интересам Украины своим заявлением о ракете
Фото: president.gov.ua

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию "Телеграф", которое вышло 20 января, заявил, что считает своей задачей "информационно-психологическую войну", противодействие российской пропаганде и влияние в первую очередь на российскую аудиторию.

По словам Арестовича, он после увольнения из Офиса президента будет делать то же, чем занимался до увольнения, но уже "с приставкой "экс-" или без нее".

Арестович уволился из ОП после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре. По его словам, увольнению предшествовал разговор с главой офиса Андреем Ермаком. 

"С президентом [Владимиром Зеленским] разговора не было. Был разговор с главой Офиса президента. Он сказал, что это серьезная ошибка и нужно делать выводы. Я сказал, что у меня есть выход из этой ситуации: я пишу заявление на увольнение по собственному желанию и публично признаю свою ошибку. Он сказал: "Давай". Он меня не подталкивал. Я точно отличаю интонации, где просьбы, а где скрытые команды. Этого не было. Он просто сказал, что считает это серьезной ошибкой и нужно делать выводы, чтобы такого больше не было. Я сказал, что у меня есть хорошие выводы на все времена и я просто уйду в отставку. Тут же написал заявление", – сказал он. 

В то же время он сказал, что не прекратил полностью сотрудничество с ОП. 

"Невозможно, если ты с людьми два года работал, и еще 11 месяцев во время войны, прекратить его сразу и вообще его прекратить. Конечно, мы общаемся со всеми, кто задействован в информационной сфере. Я работал в сфере национальной безопасности, а эти связи трудно разорвать. Нельзя сказать, что мы разбили горшки, повздорили. Как работали, так и работаем. Единственное – у людей вокруг определенный шок от увольнения. И не знают, можно мне теперь доверять в полном объеме или можно координироваться. Я сказал четко, что все, что нужно для государства в информационно-психологической сфере, я сделаю. Никак на это не влияет увольнение. Конечно, люди не хотят оставаться без такого мощного инструмента, по крайней мере по охвату", – заявил Арестович. 

Экс-советник ОП говорит, что его YouTube-канал за время полномасштабного вторжения РФ собрал 270 млн просмотров, "а реально их в 10 раз больше". По словам Арестовича, российская пропаганда использовала его "грубую принципиальную ошибку" о ракете для кампании против него же. Но атака осуществлялась таким образом и на государство, говорит он. 

Арестович признал, что своей "ошибкой" нанес вред национальным интересам Украины. 

"Атакуя меня, атаковали власть. Это выгодно и оппозиции, и россиянам. Даже [основатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин признает, что [Марк] Фейгин – это мощное информационное оружие. Он меня не назвал, но понятно, с кем Фейгин разговаривает. Вся "Старая площадь" в Москве смотрит нас, а "Старая площадь" – это комплекс административных зданий администрации президента России", – заявил он.

По утверждению Арестовича, в РФ "только мечтать могли", чтобы "выбить или уменьшить влияние такого оружия". 

"При всем уважении к Марку, главное – что эфиры он ведет со мной. Вопрос в том, что враг это признает. Только на моем канале 267 млн уникальных просмотров. Это в 1,8 раза преувеличивает население России. Русскоязычная аудитория в мире – 350 млн. Только по моему каналу я покрыл ее на две третьих. Эти люди слышали правду о войне, о происходящем", – добавил он. 

Также экс-советник прокомментировал свои политические амбиции – заявил, что не намерен баллотироваться в президенты, и не исключил создание собственной политической силы, "но в послевоенный период". 

Арестовича спросили, пойдет ли он работать советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он ответил отрицательно, сказав, что не хочет больше быть "ні радником, ні зрадником". 

"Я хочу быть Алексеем Арестовичем. Наиболее удобное для меня звание", – добавил он. 

На вопрос, будет ли "третье пришествие" Арестовича в Офис президента, спикер ответил так: "Я не знаю, смотря, что предложат. Но советником я больше не пойду. Я хочу быть более эффективным". 

Контекст:

Как заявляли в ОП, глава Офиса Андрей Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны". Также Арестович был спикером делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе (ее распустили после начала полномасштабной войны). 

Он уже заявлял, что увольняется из ОП, ровно год назад – 17 января 2022 года – после критики в адрес власти

В феврале, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Арестович начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. Сам он заявлял в июле в интервью каналу "1+1", что вернулся работать в ОП после звонка Ермака. Глава ОП в интервью "1+1", вышедшем 29 декабря, говорил, что Арестович "на своем месте".

Теги: российская пропаганда, Марк Фейгин, Алексей Арестович, Евгений Пригожин, Валерий Залужный, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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