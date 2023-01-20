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20 января, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку

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Арестович: На мне лежит колоссальная нагрузка: общение со СМИ, которое очень сильно выматывает
Арестович: На мне лежит колоссальная нагрузка: общение со СМИ, которое очень сильно выматывает
Фоото: Олексій Арестович / Facebook

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман ответил на вопрос, что сделает сразу после победы Украины над российскими оккупантами. Интервью было записано до увольнения Арестовича из ОПУ.

"Последний – быстрый – вопрос. Ваша мечта на сразу после победы. Что вы первым сделаете?" – спросила у Арестовича Бацман.

"Я говорил уже много раз. Я реально выйду, сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду сидеть и смотреть в одну точку. Дело в том, что на мне лежит колоссальная нагрузка: общение со СМИ, которое очень сильно выматывает. Вы же сами знаете, что это такое: 10 интервью в день дать. Это можно рехнуться. Это очень тяжело. Это только люди, которые ни одного интервью в жизни не давали, не знают, какая это тяжелая работа", – ответил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

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Контекст:

Арестович родился в 1975 году.

17 января 2023 года после скандала, вызванного его словами о российской ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре, Арестович подал заявление об отставке. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".

В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алексей Арестович, война России против Украины
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