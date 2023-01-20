  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку

"Последний – быстрый – вопрос. Ваша мечта на сразу после победы. Что вы первым сделаете?" – спросила у Арестовича Бацман.

"Я говорил уже много раз. Я реально выйду, сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду сидеть и смотреть в одну точку. Дело в том, что на мне лежит колоссальная нагрузка: общение со СМИ, которое очень сильно выматывает. Вы же сами знаете, что это такое: 10 интервью в день дать. Это можно рехнуться. Это очень тяжело. Это только люди, которые ни одного интервью в жизни не давали, не знают, какая это тяжелая работа", – ответил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью