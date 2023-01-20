  Арестович: Сразу после победы я сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду смотреть в одну точку

"Последний – быстрый – вопрос. Ваша мечта на сразу после победы. Что вы первым сделаете?" – спросила у Арестовича Бацман.
"Я говорил уже много раз. Я реально выйду, сяду на скамейку, возьму травяной чай и буду сидеть и смотреть в одну точку. Дело в том, что на мне лежит колоссальная нагрузка: общение со СМИ, которое очень сильно выматывает. Вы же сами знаете, что это такое: 10 интервью в день дать. Это можно рехнуться. Это очень тяжело. Это только люди, которые ни одного интервью в жизни не давали, не знают, какая это тяжелая работа", – ответил он.
Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью
Арестович родился в 1975 году.
17 января 2023 года после скандала, вызванного его словами о российской ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре, Арестович подал заявление об отставке. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.
Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.
В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".
В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.
Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.