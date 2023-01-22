Советник Резникова о скандале с продуктами: То, что сейчас несется – это кони, люди, мед, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций

Он подчеркнул, что 21 января министр обороны обратился к главе профильного комитета Рады с просьбой в кратчайшие сроки провести заседание комитета с привлечением НАБУ и ГБР. На комитете, по его словам, министерство озвучит "фактаж по еде", после чего опубликует детальный комментарий.
"То, что сейчас несется – это кони, люди, мед, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций. Ввиду чего соответствующие материалы будут переданы в СБУ с просьбой дать оценку... Если кто-то в Минобороны нагрел руки, и это будет доказано – злодей не успеет выбежать за периметр. В этом принципиальная позиция МО. Ключевое слово – доказано", – написал Копытько.
По его мнению, в этой ситуации следует передать "отдельный пламенный привет" всем, кто уже сделал исчерпывающие выводы о происходящем "и дважды всех расстрелял".
"Ранее СМИ уже находили миллиард в диване (тихонько потерли) и насчитывали 11 замов министра (тихонько потерли), никаких извинений. Так что не спешите. Ночью, может, [напишу] чуть детальнее, ибо у скандала есть контекст, помимо (неудачной) попытки сорвать докручивание результатов встреч в "Рамштайне", – заявил советник министра.
21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в розницу в киевских супермаркетах.
Издание ссылалось на оказавшееся в его распоряжение соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги организации питания в 2023 году в военных частях в шести областях. Контракт на 13,16 млрд грн подписан с фирмой, которая фигурировала в 2019 году в уголовном производстве о вероятной подделке тендерных документов на поставку мяса для тюрем и СИЗО.
После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.
22 января в Минобороны заявили, что сведения СМИ "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение" и пообещали обратиться в СБУ, чтобы спецслужба провела расследование по материалу. В ведомстве также подчеркнули, что с просьбой провести заседание комитета Рады обратился к главе комитета лично министр Резников. В то же время в министерстве пообещали, что относительно инцидента будет проведена внутренняя проверка.