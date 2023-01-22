Советник Резникова о скандале с продуктами: То, что сейчас несется – это кони, люди, мед, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций

"Если кто-то в Минобороны нагрел руки, и это будет доказано – злодей не успеет выбежать за периметр. Ключевое слово – доказано", – заявили в ведомстве Фото: depositphotos.com

Он подчеркнул, что 21 января министр обороны обратился к главе профильного комитета Рады с просьбой в кратчайшие сроки провести заседание комитета с привлечением НАБУ и ГБР. На комитете, по его словам, министерство озвучит "фактаж по еде", после чего опубликует детальный комментарий.

"То, что сейчас несется – это кони, люди, мед, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций. Ввиду чего соответствующие материалы будут переданы в СБУ с просьбой дать оценку... Если кто-то в Минобороны нагрел руки, и это будет доказано – злодей не успеет выбежать за периметр. В этом принципиальная позиция МО. Ключевое слово – доказано", – написал Копытько.

По его мнению, в этой ситуации следует передать "отдельный пламенный привет" всем, кто уже сделал исчерпывающие выводы о происходящем "и дважды всех расстрелял".

"Ранее СМИ уже находили миллиард в диване (тихонько потерли) и насчитывали 11 замов министра (тихонько потерли), никаких извинений. Так что не спешите. Ночью, может, [напишу] чуть детальнее, ибо у скандала есть контекст, помимо (неудачной) попытки сорвать докручивание результатов встреч в "Рамштайне", – заявил советник министра.



