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Советник Резникова о скандале с продуктами: То, что сейчас несется – это кони, люди, мед, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций

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"Если кто-то в Минобороны нагрел руки, и это будет доказано злодей не успеет выбежать за периметр. Ключевое слово доказано", заявили в ведомстве
"Если кто-то в Минобороны нагрел руки, и это будет доказано – злодей не успеет выбежать за периметр. Ключевое слово – доказано", – заявили в ведомстве
Фото: depositphotos.com

У скандала с закупками продуктов для военных есть контекст: в частности, он связан с попыткой сорвать результаты заседания группы "Рамштайн", заявил советник министра обороны Украины Алексея Резникова Алексей Копытько. Об этом он написал 22 января в Facebook.

Он подчеркнул, что 21 января министр обороны обратился к главе профильного комитета Рады с просьбой в кратчайшие сроки провести заседание комитета с привлечением НАБУ и ГБР. На комитете, по его словам, министерство озвучит "фактаж по еде", после чего опубликует детальный комментарий.

"То, что сейчас несется – это кони, люди, мед, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций. Ввиду чего соответствующие материалы будут переданы в СБУ с просьбой дать оценку... Если кто-то в Минобороны нагрел руки, и это будет доказано – злодей не успеет выбежать за периметр. В этом принципиальная позиция МО. Ключевое слово – доказано", – написал Копытько.

По его мнению, в этой ситуации следует передать "отдельный пламенный привет" всем, кто уже сделал исчерпывающие выводы о происходящем "и дважды всех расстрелял". 

"Ранее СМИ уже находили миллиард в диване (тихонько потерли) и насчитывали 11 замов министра (тихонько потерли), никаких извинений. Так что не спешите. Ночью, может, [напишу] чуть детальнее, ибо у скандала есть контекст, помимо (неудачной) попытки сорвать докручивание результатов встреч в "Рамштайне", – заявил советник министра.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0HToWntQ55t2zt6XaN1WBvx1H13K15ZyKvMpbYS5RSmK7rc3qKdJp24fLi82caTBkl


Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в розницу в киевских супермаркетах. 

Издание ссылалось на оказавшееся в его распоряжение соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги организации питания в 2023 году в военных частях в шести областях. Контракт на 13,16 млрд грн подписан с фирмой, которая фигурировала в 2019 году в уголовном производстве о вероятной подделке тендерных документов на поставку мяса для тюрем и СИЗО.

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

22 января в Минобороны заявили, что сведения СМИ "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение" и пообещали обратиться в СБУ, чтобы спецслужба провела расследование по материалу. В ведомстве также подчеркнули, что с просьбой провести заседание комитета Рады обратился к главе комитета лично министр Резников. В то же время в министерстве пообещали, что относительно инцидента будет проведена внутренняя проверка. 

Теги: Верховная Рада, СБУ, коррупция, Министерство обороны Украины, продукты, госзакупки, деньги, Минобороны, скандал, проверки, питание, контактная группа Рамштайн, Алексей Копытько
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