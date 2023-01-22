В минобороны Германии уже давно имеют список танков, которые можно отдать Украине – Spiegel

Список классифицируется как секретный, отметило издание.

Согласно списку, всего в бундесвере 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в оборонной промышленности в мае прошлого года, а один уже был на списании. В списке во вкладке Troop Inventory ["Инвентарь войск"] – 212 моделей Leopard 2, говорится в материале. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, представляющие собой самую современную версию системы вооружения, пишет Spiegel.

По словам источников редакции, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. По их словам, бундесвер мог бы передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии.

Как отметил Spiegel, если Германия согласится передать Украине танки Leopard 2A5, их могут объединить с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша, в один пакет. В то же время вызовом являются существенные технические различия между танками, которые есть у Бундесвера и у других союзников. У немецких танков уже электронные контроллеры для управления башней танка, а у танков, которые есть в других европейских странах, – гидравлические.

Для поставки Украине лучше всего было бы, чтобы это были однотипные машины – и с точки зрения обучения украинских военных, и с точки зрения обслуживания и ремонта, добавил Spiegel.