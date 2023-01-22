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В минобороны Германии уже давно имеют список танков, которые можно отдать Украине – Spiegel

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В Бундесвере всего 312 различных танков Leopard 2 разных серий
В Бундесвере всего 312 различных танков Leopard 2 разных серий
Фото: bundeswehr.de

Министерство обороны Германии еще с лета 2022 года имело список танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для поставки в Украину. Об этом говорится в материале Spiegel, опубликованном 21 января.

Список классифицируется как секретный, отметило издание.

Согласно списку, всего в бундесвере 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в оборонной промышленности в мае прошлого года, а один уже был на списании. В списке во вкладке Troop Inventory ["Инвентарь войск"] – 212 моделей Leopard 2, говорится в материале. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, представляющие собой самую современную версию системы вооружения, пишет Spiegel.

По словам источников редакции, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. По их словам, бундесвер мог бы передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии.

Как отметил Spiegel, если Германия согласится передать Украине танки Leopard 2A5, их могут объединить с моделями Leopard 2 из других европейских стран, таких как Польша, в один пакет. В то же время вызовом являются существенные технические различия между танками, которые есть у Бундесвера и у других союзников. У немецких танков уже электронные контроллеры для управления башней танка, а у танков, которые есть в других европейских странах, – гидравлические. 

Для поставки Украине лучше всего было бы, чтобы это были однотипные машины – и с точки зрения обучения украинских военных, и с точки зрения обслуживания и ремонта, добавил Spiegel.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Теги: Германия, Украина, промышленность, военные, танки, вооружение, оборона, Минобороны, войска, бундесвер, Leopard
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