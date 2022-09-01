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Полиция сообщила, что представителей Минобороны Украины подозревают в присвоении $580 тыс. при закупке военной амуниции. В министерстве ответили

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О раскрытии мошеннической схемы при закупке военной амуниции для ВСУ полиция сообщила 30 августа
О раскрытии мошеннической схемы при закупке военной амуниции для ВСУ полиция сообщила 30 августа
Фото: npu.gov.ua

30 августа Нацполиция сообщила, что представителей Министерства обороны Украины подозревают в том, что они при закупке военной амуниции для Вооруженных сил Украины завладели средствами на сумму $580 тыс.

По данным следствия, к организации схемы причастны два гражданина Украины – основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат. Оба являлись представителями Минобороны. Также в схеме был задействован директор этой компании.

Скриншот: Національна поліція України / YouTube
Скриншот: Національна поліція України / YouTube

Во исполнение поручения Минобороны подозреваемые нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн.

Затем фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате офшорная компания получила $580 тыс. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные средства злоумышленники распределили между собой.

Следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.

31 августа "Украинская правда" сообщила, ссылаясь на источники, что одним из фигурантов дела является директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

По словам собеседника издания, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны. По данным одного источника, в диване обнаружили деньги.

Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд грн.

В Минобороны Украины заявили, что журналисты опубликовали непроверенную информацию.

"Украинская правда" обнародовала сообщение со ссылкой на собственные источники, в котором утверждается, что во время обыска в помещении, якобы связанном с одним из должностных лиц министерства, в диване обнаружено около 1 млрд грн. Сообщение распространено в контексте якобы причастности указанного должностного лица к хищению средств, направленных на закупку бронежилетов. Распространенная информация не соответствует действительности, а контекст, в котором она представлена, вводит в заблуждение", – сказали в ведомстве.

В министерстве объяснили, что поскольку контракт на поставку бронежилетов, о котором идет речь, был подписан должностным лицом Минобороны, полиция провела обыск по месту нахождения указанного должностного лица.

В ходе обыска был изъят личный телефон и ноутбук. Никакие денежные средства при обыске найдены не были и не изымались. Никаких обысков в Министерстве обороны не производилось.

"Никаких сообщений о подозрении в совершении уголовных правонарушений должностным лицам Минобороны в данном уголовном производстве не осуществлялось", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02xJwjYtw5wRBGqobT1qZ4Lm6HU8ozc2McMd1CCf91UrNn8HVeoLnpxVxsVfQ4DQTPl
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, полиция, Министерство обороны Украины, госзакупки, бронежилеты, журналисты, ВСУ, офшор
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