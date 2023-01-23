Резников прокомментировал скандал с закупками Минобороны: Документ, который обнародовали в СМИ, еще не существует

Резников: Стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена? Фото: ЕРА

"Исчерпывающую информацию с документами через несколько минут я лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ", – написал он.

По словам министра, в Facebook опубликована та часть информации, которую можно обнародовать.

"На данный момент Минобороны заключило контракты с восемью поставщиками на обеспечение услуги питания. Я продемонстрирую эти контракты народным депутатам. За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продуктов везде будет гарантирована непрерывной, что бы ни произошло", – рассказал Резников.

Он сообщил, что услугу питания предоставляют по принципу "еда ходит за военными".

"Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ПМД в Закарпатье, а боевые задания наши воины выполняют в Харьковской области или в Запорожской – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике. То есть в Украине нет "тыловых" или "далеких от линии столкновения" регионов с точки зрения питания военнослужащих. Тот, кто утверждает обратное, сознательно обманывает", – добавил глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что министерство заказывает услугу комплексного питания, а не занимается закупкой продуктов.

"То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки. В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?" – написал он.

Стоимость услуги выросла на 21,5%, продолжил Резников.

"Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика. Особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес", – отметил он.

Министр также прокомментировал разницу в ценах на продукты.

"Объясню на яйцах. Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у семи поставщиков цена колеблется в диапазоне от 80 грн до 90,6 грн за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну: это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик", – заявил министр.

По словам Резникова, там должна была быть цена 170 грн за кг яиц.

"Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 до 60 г). Цена 170 грн за килограмм яиц – это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене", – добавил он.

Резников рассказал, что контракты на обеспечение услуги питания Минобороны заключило в декабре прошлого года, тогда же в Минобороны обратили внимание на ошибки в документе, который попал в СМИ и в других документах.

"По итогам заключения контрактов мой профильный заместитель провел совещание, на котором заслушал руководителя соответствующего подразделения. Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю: в конце декабря. На заседании комитета я продемонстрирую народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, которая признает ошибку и просит внести соответствующие изменения", – сообщил министр.

По его словам, сейчас по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, исправляются ошибки и готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах параметров госбюджета.

"После этого документы будут зарегистрированы в Госказначействе. То есть де-юре документ, который обнародовали в СМИ, еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды, – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", – подчеркнул Резников.