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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников прокомментировал скандал с закупками Минобороны: Документ, который обнародовали в СМИ, еще не существует

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Резников: Стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?
Резников: Стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 23 января в Facebook заявил, что питание украинских военнослужащих является одним из приоритетов Минобороны, и обнародовал, как он написал, детальные комментарии по вопросам обеспечения армии питанием.

"Исчерпывающую информацию с документами через несколько минут я лично представлю народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ", – написал он. 

По словам министра, в Facebook опубликована та часть информации, которую можно обнародовать. 

"На данный момент Минобороны заключило контракты с восемью поставщиками на обеспечение услуги питания. Я продемонстрирую эти контракты народным депутатам. За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продуктов везде будет гарантирована непрерывной, что бы ни произошло", – рассказал Резников.

Он сообщил, что услугу питания предоставляют по принципу "еда ходит за военными".

"Если постоянное место дислокации наших десантников, например, во Львове или Житомире или если 128-я горно-штурмовая бригада имеет ПМД в Закарпатье, а боевые задания наши воины выполняют в Харьковской области или в Запорожской – поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части. Независимо от количества локаций и количества людей в них. Это – риски, которые принимает на себя бизнес, заключая контракт. Это особые требования к логистике. То есть в Украине нет "тыловых" или "далеких от линии столкновения" регионов с точки зрения питания военнослужащих. Тот, кто утверждает обратное, сознательно обманывает", – добавил глава Минобороны. 

Резников подчеркнул, что министерство заказывает услугу комплексного питания, а не занимается закупкой продуктов. 

"То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки. В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки. В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена?" – написал он. 

Стоимость услуги выросла на 21,5%, продолжил Резников. 

"Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика. Особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес", – отметил он. 

Министр также прокомментировал разницу в ценах на продукты. 

"Объясню на яйцах. Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у семи поставщиков цена колеблется в диапазоне от 80 грн до 90,6 грн за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну: это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик", – заявил министр. 

По словам Резникова, там должна была быть цена 170 грн за кг яиц. 

"Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 до 60 г). Цена 170 грн за килограмм яиц – это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене", – добавил он. 

Резников рассказал, что контракты на обеспечение услуги питания Минобороны заключило в декабре прошлого года, тогда же в Минобороны обратили внимание на ошибки в документе, который попал в СМИ и в других документах. 

"По итогам заключения контрактов мой профильный заместитель провел совещание, на котором заслушал руководителя соответствующего подразделения. Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю: в конце декабря. На заседании комитета я продемонстрирую народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, которая признает ошибку и просит внести соответствующие изменения", – сообщил министр. 

По его словам, сейчас по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, исправляются ошибки и готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах параметров госбюджета. 

"После этого документы будут зарегистрированы в Госказначействе. То есть де-юре документ, который обнародовали в СМИ, еще не существует. Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды, – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", – подчеркнул Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02dN3Vctw3RyTe3VehvaeiHfKjowKpkjtEFAU4h3gro6JLYXZFeoYSTeN5mJ2RbD3kl

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что, согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ вокруг контракта на поставку продуктов питания для Министерства обороны Украины. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA. 

Теги: СБУ, цены, народные депутаты, Алексей Резников, Минобороны, скандал, НАБУ, Государственная аудиторская служба, ГБР, яйца, питание, логистика
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