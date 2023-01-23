Герасимов взялся за "дисциплину в армии", в частности запретил "нестандартные прически" – британская разведка

Герасимова считают "оторванным от реальности" и сосредоточенным "на презентации, а не на сути дела", заявили в британской разведке Фото: EPA

Герасимов начал борьбу с отклонениями от стандартов в военной форме, передвижением военных на гражданских авто, использованием мобильных телефонов и "нестандартными прическами". Такие шаги были встречены скептически, отметили в минобороны Британии. В частности, представители оккупационных властей в Донецкой области назвали такую расстановку приоритетов "фарсом", который "затруднит процесс уничтожения врага".

Действия Герасимова раскритиковал и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что "война – время активных и смелых, а не бритых".

"Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России", – говорится в сообщении минобороны.

Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают "оторванным от реальности" и сосредоточенным "на презентации, а не на сути дела", добавили в британской разведке.