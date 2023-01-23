Герасимов взялся за "дисциплину в армии", в частности запретил "нестандартные прически" – британская разведка

Герасимов начал борьбу с отклонениями от стандартов в военной форме, передвижением военных на гражданских авто, использованием мобильных телефонов и "нестандартными прическами". Такие шаги были встречены скептически, отметили в минобороны Британии. В частности, представители оккупационных властей в Донецкой области назвали такую расстановку приоритетов "фарсом", который "затруднит процесс уничтожения врага".
Действия Герасимова раскритиковал и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что "война – время активных и смелых, а не бритых".
"Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России", – говорится в сообщении минобороны.
Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают "оторванным от реальности" и сосредоточенным "на презентации, а не на сути дела", добавили в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 23, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6ubHQ5sXPr
11 января 2023 года Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, генерал Сергей Суровикин, стал заместителем Герасимова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.
Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президента РФ Владимира Путина к управлению войной, заявляли в британской разведке.