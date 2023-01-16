Герасимов "уверен в своей правоте" и считает, что не должен был декларировать недвижимость, приобретенную в Испании в 2013 году

По мнению парламентария, в его случае происходит "попытка подменить реальную борьбу с коррупцией дешевым пиаром и имитацией активной деятельности" со стороны Национального антикоррупционного бюро.

Герасимов назвал производство, в котором фигурирует "выеденным из яйца".

"Настолько уверен в своей правоте, что не сомневаюсь в том, что выиграю это из яйца выеденное дело в Высшем антикоррупционном суде. Во-первых, "инкриминируемая" мне квартира была куплена в 2013 году, то есть до начала моей политической деятельности, до начала выборов и до того, как я был избран народным депутатом. Причем, на тот момент я занимался бизнесом и квартира была куплена на задекларированные от бизнеса доходы, легальность и достаточность которых ни у кого не вызывает вопросов или сомнений", – заявил он.

В НАБУ и САП сообщали, что речь о двухэтажном дуплексном жилье и паркоместе в провинции Аликанте. По информации прокуратуры, общая сумма незадекларированных нардепом данных составляет почти 6,3 млн грн.

Герасимов говорит, что передал квартиру родителям в том же 2013 году и те "пользовались ею".

"Передача собственности в Испании, в отличие от Украины, не требует изменения данных в реестре. НАБУ знает, что занимается самовольной трактовкой испанского законодательства. Настаиваю, что я не должен был вносить эту квартиру в декларацию. Есть прецеденты, когда НАПК принимало уточнение и закрывало дела. В частности, речь идет о неточностях в декларациях главы государства, которые Владимир Александрович [Зеленский] обнаружил и сообщил НАПК. НАПК в свою очередь подобными объяснениями удовлетворилось", – заявил нардеп и добавил, что "абсолютно готов идти в суд с чистой совестью и безупречной правовой позицией".