В "Европейской солидарности" считают необходимым пересмотреть отвод тяжелого вооружения и всю доктрину безопасности Украины после решения Госдумы

Об этом соруководители фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко заявили с трибуны Верховной Рады при поддержке нардепов "Европейской солидарности" и "Голоса", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Геращенко отметила, что зарубежные партнеры предупреждали о наличии у России "десятков сценариев расчленения Украины" и что принятое Госдумой решение свидетельствует об одностороннем выходе Москвы из всех соглашений, принятых по результатам переговоров по ситуации на Донбассе, и пренебрежении украинским суверенитетом. Она потребовала от правительства подготовить санкционные списки "относительно каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку".

Герасимов подчеркнул, что как только президент РФ подпишет это решение, Россия повторит свои действия в Абхазии и Приднестровье.

"Они введут свои войска абсолютно легально, выйдут на линию соприкосновения. Они уже обвиняют украинскую власть в том, что она "проводит геноцид собственного народа". Нам надо уже сейчас пересмотреть все наши позиции по отводу тяжелого вооружения и уже готовиться к отстаиванию наших границ. Реальных границ нашего государства. Нам надо пересмотреть всю нашу доктрину безопасности", – сказал нардеп.

Геращенко также потребовала пересмотреть повестку дня Рады, чтобы принимать в первую очередь законы о защите государства. Но спикер Руслан Стефанчук отметил, что такие вопросы решаются голосованием, и продолжил работу по установленной повестке – перешел к законопроекту о социальной государственной программе "Питьевая вода Украины".