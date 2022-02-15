В "Европейской солидарности" считают необходимым пересмотреть отвод тяжелого вооружения и всю доктрину безопасности Украины после решения Госдумы

Об этом соруководители фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко заявили с трибуны Верховной Рады при поддержке нардепов "Европейской солидарности" и "Голоса", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Геращенко отметила, что зарубежные партнеры предупреждали о наличии у России "десятков сценариев расчленения Украины" и что принятое Госдумой решение свидетельствует об одностороннем выходе Москвы из всех соглашений, принятых по результатам переговоров по ситуации на Донбассе, и пренебрежении украинским суверенитетом. Она потребовала от правительства подготовить санкционные списки "относительно каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку".
Герасимов подчеркнул, что как только президент РФ подпишет это решение, Россия повторит свои действия в Абхазии и Приднестровье.
"Они введут свои войска абсолютно легально, выйдут на линию соприкосновения. Они уже обвиняют украинскую власть в том, что она "проводит геноцид собственного народа". Нам надо уже сейчас пересмотреть все наши позиции по отводу тяжелого вооружения и уже готовиться к отстаиванию наших границ. Реальных границ нашего государства. Нам надо пересмотреть всю нашу доктрину безопасности", – сказал нардеп.
Геращенко также потребовала пересмотреть повестку дня Рады, чтобы принимать в первую очередь законы о защите государства. Но спикер Руслан Стефанчук отметил, что такие вопросы решаются голосованием, и продолжил работу по установленной повестке – перешел к законопроекту о социальной государственной программе "Питьевая вода Украины".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как независимых республик, теперь его направят на рассмотрение президенту Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.
После того, как проекты обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.