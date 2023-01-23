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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия анонсировал "активные посадки" весной

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Эта неделя будет временем соответствующих решений, заявил Арахамия
Эта неделя будет временем соответствующих решений, заявил Арахамия
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Коррумпированных чиновников будут активно сажать и наказывать "по законам военного времени", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Об этом он написал в Telegram 23 января.

"С 24 февраля [2022 года] по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", – заявил Арахамия.

Он добавил, что скоро закончится конкурс на должность директора НАБУ и завершится "построение независимой антикоррупционной инфраструктуры". По словам Арахамии, некоторые люди "сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести".

"Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны", – отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" напомнил, что сегодня соберется комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, где заслушают руководство Министерства обороны.

"И, как сказал наш президент [Владимир Зеленский]: эта неделя будет временем соответствующих решений", – резюмировал Арахамия.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в розницу в киевских супермаркетах. 

Издание ссылалось на оказавшееся в его распоряжении соглашение Минобороны от 23 декабря 2022 года на услуги организации питания в 2023 году в воинских частях в шести областях. Контракт на 13,16 млрд грн подписан с фирмой, которая фигурировала в 2019 году в уголовном производстве о вероятной подделке тендерных документов на поставку мяса для тюрем и СИЗО.

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

22 января в Минобороны заявили, что сведения СМИ "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", и пообещали обратиться в СБУ, чтобы спецслужба провела расследование по материалу. В ведомстве также подчеркнули, что с просьбой провести заседание комитета Рады обратился к главе комитета лично министр Резников. В то же время в министерстве пообещали, что относительно инцидента будет проведена внутренняя проверка.

Теги: Украина, коррупция, расследование, Минобороны, комитет, мародеры, НАБУ, Слуга народа, Давид Арахамия, заседание
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