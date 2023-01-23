Арахамия анонсировал "активные посадки" весной

"С 24 февраля [2022 года] по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами. До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", – заявил Арахамия.

Он добавил, что скоро закончится конкурс на должность директора НАБУ и завершится "построение независимой антикоррупционной инфраструктуры". По словам Арахамии, некоторые люди "сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести".

"Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны", – отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" напомнил, что сегодня соберется комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, где заслушают руководство Министерства обороны.

"И, как сказал наш президент [Владимир Зеленский]: эта неделя будет временем соответствующих решений", – резюмировал Арахамия.