СБУ привлекут к расследованию факта утечки контрактов Минобороны с поставщиками продуктов – нардеп Касай

"Комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будет обращаться в правоохранительные органы, в частности и в СБУ, относительно вопроса, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство", – прокомментировал политик.
Касай объяснил, что "слитые" контракты могут быть использованы врагом и такие документы закрыты согласно требованиям военного времени, так как содержат сведения о воинских частях и их адресах. Представители СБУ будут присутствовать на одном из ближайших заседаний профильного комитета, добавил нардеп.
"Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которая в этом процессе тоже должна разобраться", – сказал он.
21 января издание ZN.UA сообщило, что согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ вокруг контракта на поставку продуктов питания для Министерства обороны Украины. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР. Кроме того, министерство обратится в СБУ, чтобы спецслужба проверила информацию.
В понедельник министерство обещало обнародовать информацию по итогам заседания комитета ВРУ.