СБУ привлекут к расследованию факта утечки контрактов Минобороны с поставщиками продуктов – нардеп Касай

"Комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будет обращаться в правоохранительные органы, в частности и в СБУ, относительно вопроса, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство", – прокомментировал политик.

Касай объяснил, что "слитые" контракты могут быть использованы врагом и такие документы закрыты согласно требованиям военного времени, так как содержат сведения о воинских частях и их адресах. Представители СБУ будут присутствовать на одном из ближайших заседаний профильного комитета, добавил нардеп.

"Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которая в этом процессе тоже должна разобраться", – сказал он.