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По факту возможного злоупотребления Минобороны Украины при закупке продуктов открыто уголовное производство – НАБУ

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НАБУ и САП разбираются со скандалом из-за закупок продуктов для военных
НАБУ и САП разбираются со скандалом из-за закупок продуктов для военных
Фото: mil.gov.ua

Информация о возможных злоупотреблениях Минобороны Украины при закупке продуктов питания для военных, изложенная в СМИ, известна Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, сообщает пресс-служба НАБУ 23 января в Telegram.

Отмечается, что среди прочего следствие проверяет закупки на более чем 13 млрд грн.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

"Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что, согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты питания для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

Службу безопасности Украины привлекут к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны, так как эти документы закрыты и могут быть использованы врагом. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

Теги: продукты, следствие, расследование, Минобороны, скандал, НАБУ, САП, уголовное производство, питание
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