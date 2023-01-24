Офис генпрокурора подтвердил увольнение "по собственному желанию" прокурора Симоненко, который, по информации СМИ, провел праздники в Испании

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", – говорится в сообщении.

23 января об увольнении Симоненко сообщал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы". Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 20 января журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Он обратил внимание на фото, которое жена Симоненко опубликовала в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лиц не видно.

По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье. Он в условиях военного положения, налагающего ограничения на выезд мужчин, покинул Украину 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, зарегистрированном на компанию "Холдинг "Гранд Отель", которая принадлежит супруге известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.