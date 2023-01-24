Офис генпрокурора подтвердил увольнение "по собственному желанию" прокурора Симоненко, который, по информации СМИ, провел праздники в Испании

"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко", – говорится в сообщении.
23 января об увольнении Симоненко сообщал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы". Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 20 января журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Он обратил внимание на фото, которое жена Симоненко опубликовала в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лиц не видно.
По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье. Он в условиях военного положения, налагающего ограничения на выезд мужчин, покинул Украину 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, зарегистрированном на компанию "Холдинг "Гранд Отель", которая принадлежит супруге известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.
28 декабря президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, призывал политиков "оставить дома личные амбиции". "Если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет", – говорил он.