Встречавший Новый год в Испании замгенпрокурора Симоненко уволен – нардеп

"Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко", – написал Железняк.

Он пообещал, что "ближе к февралю" ожидается как минимум три кадровых решения относительно Кабинета Министров Украины.

Также нардеп подтвердил увольнение Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента Украины и вероятное назначение на его место главы областной военной администрации Киевской области Алексея Кулебы.

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы". Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 20 января журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Он обратил внимание на фото, которое жена Симоненко выложила в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лица не видно.

По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье. Он в условиях военного положения, накладывающего ограничения на выезд мужчин, покинул Украину 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, зарегистрированном на компанию "Холдинг "Гранд-Отель", которая принадлежит супруге известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.