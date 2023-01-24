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ПОЛИТИКА

Встречавший Новый год в Испании замгенпрокурора Симоненко уволен – нардеп

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По данным Железняка, Симоненко уволен из Офиса генпрокурора
По данным Железняка, Симоненко уволен из Офиса генпрокурора
Фото: Олексій Сімоненко/Facebook

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко уволен после резонансных новостей о поездке на "новогодние каникулы" в Испанию в условиях военного положения, сообщил вечером 23 января в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко", – написал Железняк.

Он пообещал, что "ближе к февралю" ожидается как минимум три кадровых решения относительно Кабинета Министров Украины.

Также нардеп подтвердил увольнение Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента Украины и вероятное назначение на его место главы областной военной администрации Киевской области Алексея Кулебы.

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы". Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 20 января журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Он обратил внимание на фото, которое жена Симоненко выложила в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лица не видно.

По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье. Он в условиях военного положения, накладывающего ограничения на выезд мужчин, покинул Украину 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, зарегистрированном на компанию "Холдинг "Гранд-Отель", которая принадлежит супруге известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

28 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, призывал политиков "оставить дома личные амбиции". "Если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет", – говорил он.

Теги: Украина, Новый год, Испания, мобилизация, военное положение, вторжение, Владимир Зеленский, скандал, увольнение, Михаил Ткач, Кирилл Тимошенко, Ярослав Железняк, Алексей Симоненко, Алексей Кулеба
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