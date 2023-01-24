Встречавший Новый год в Испании замгенпрокурора Симоненко уволен – нардеп

"Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко", – написал Железняк.
Он пообещал, что "ближе к февралю" ожидается как минимум три кадровых решения относительно Кабинета Министров Украины.
Также нардеп подтвердил увольнение Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы Офиса президента Украины и вероятное назначение на его место главы областной военной администрации Киевской области Алексея Кулебы.
Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы". Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 20 января журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Он обратил внимание на фото, которое жена Симоненко выложила в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лица не видно.
По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье. Он в условиях военного положения, накладывающего ограничения на выезд мужчин, покинул Украину 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, зарегистрированном на компанию "Холдинг "Гранд-Отель", которая принадлежит супруге известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.
28 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, призывал политиков "оставить дома личные амбиции". "Если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет", – говорил он.