Костин в Офисе генпрокурора представил своего нового заместителя Вербицкого

Костин, который родился в Одессе, представил своего заместителя Вербицкого, работавшего замглавы Одесской областной прокуратуры Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр ОГПУ в Facebook.

По словам Костина, Вербицкий займется вопросами противодействия правонарушениям в сфере экономики, уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, а также защиты инвестиций и экологии.

"Наполнение государственного бюджета – это вопрос выживания нашего государства. Нам также нужно готовиться к восстановлению страны... Я также поручил существенно активизировать деятельность специализированной экологической прокуратуры. В условиях войны этот вопрос стоит еще более остро, ведь вред в результате вооруженной агрессии Российской Федерации для окружающей среды нашей страны огромен", – указал генпрокурор.

Отмечается, что Вербицкий работает в органах прокуратуры с 2003 года – в разных областях Украины. С 1 октября 2020 года он был замглавы Одесской областной прокуратуры.