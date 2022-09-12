ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Костин в Офисе генпрокурора представил своего нового заместителя Вербицкого

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костин, который родился в Одессе, представил своего заместителя Вербицкого, работавшего замглавы Одесской областной прокуратуры
Костин, который родился в Одессе, представил своего заместителя Вербицкого, работавшего замглавы Одесской областной прокуратуры
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 12 сентября представил в Офисе генпрокурора нового своего заместителя – Дмитрия Вербицкого.

Об этом сообщил пресс-центр ОГПУ в Facebook.

По словам Костина, Вербицкий займется вопросами противодействия правонарушениям в сфере экономики, уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, а также защиты инвестиций и экологии.

"Наполнение государственного бюджета – это вопрос выживания нашего государства. Нам также нужно готовиться к восстановлению страны... Я также поручил существенно активизировать деятельность специализированной экологической прокуратуры. В условиях войны этот вопрос стоит еще более остро, ведь вред в результате вооруженной агрессии Российской Федерации для окружающей среды нашей страны огромен", – указал генпрокурор.

Отмечается, что Вербицкий работает в органах прокуратуры с 2003 года – в разных областях Украины. С 1 октября 2020 года он был замглавы Одесской областной прокуратуры.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0FyfsSGN9SsqnFhK7dhKvZVuR7kVHPrXTwUEWYZibumg7ENDnDEmaF8b5YkSWTGANl

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить экс-нардепа от "Слуги народа" Костина на должность генпрокурора. В тот же день его кандидатуру одобрили парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности и Верховная Рада.

28 июля Зеленский подписал указ о назначении Костина генеральным прокурором Украины.

Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну против Украины, отмечал 27 июля Зеленский.

Как указывается на сайте ОГПУ, в Костина, который родился в Одессе, есть пять заместителей (до назначения Вербицкого): первый – Роман Говда, а также Алексей Симоненко, Игорь Мустеца, Алексей Хоменко и руководитель САП Александр Клименко.

Теги: Украина, Одесса, Александр Клименко, Роман Говда, Андрей Костин, САП, назначение, Офис генпрокурора, Алексей Симоненко, Игорь Мустеца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гвоздева спустя восемь лет семейной жизни обвенчалась с мужем. Видео
Гвоздева спустя восемь лет семейной жизни обвенчалась с мужем. Видео
"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит
"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (290586)
2
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21562)
3
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (11850)
4
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (8046)
5
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка (7646)
6
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам (7279)
7
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (6746)
8
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере (6695)
 
 
 
 