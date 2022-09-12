Костин в Офисе генпрокурора представил своего нового заместителя Вербицкого

Об этом сообщил пресс-центр ОГПУ в Facebook.
По словам Костина, Вербицкий займется вопросами противодействия правонарушениям в сфере экономики, уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, а также защиты инвестиций и экологии.
"Наполнение государственного бюджета – это вопрос выживания нашего государства. Нам также нужно готовиться к восстановлению страны... Я также поручил существенно активизировать деятельность специализированной экологической прокуратуры. В условиях войны этот вопрос стоит еще более остро, ведь вред в результате вооруженной агрессии Российской Федерации для окружающей среды нашей страны огромен", – указал генпрокурор.
Отмечается, что Вербицкий работает в органах прокуратуры с 2003 года – в разных областях Украины. С 1 октября 2020 года он был замглавы Одесской областной прокуратуры.
27 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде назначить экс-нардепа от "Слуги народа" Костина на должность генпрокурора. В тот же день его кандидатуру одобрили парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности и Верховная Рада.
28 июля Зеленский подписал указ о назначении Костина генеральным прокурором Украины.
Среди главных задач генпрокурора общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну против Украины, отмечал 27 июля Зеленский.
Как указывается на сайте ОГПУ, в Костина, который родился в Одессе, есть пять заместителей (до назначения Вербицкого): первый – Роман Говда, а также Алексей Симоненко, Игорь Мустеца, Алексей Хоменко и руководитель САП Александр Клименко.