Костин обсудил с представителем Совета Европы создание механизма для суда над властью РФ

Костин заявил, что украинское общество должно ощутить победу справедливости над силой Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"Экспертиза, предоставляемая украинским прокурорам международными партнерами, помогает достичь главной цели – украинское общество должно ощутить победу справедливости и верховенства права над силой. Поэтому я ставлю перед собой задачу синхронизировать усилия всех органов на международном уровне и внутри страны", – говорится в сообщении.

Генпрокурор подчеркнул, что важно создать международный механизм для преследования высшего политического и военного руководства РФ за преступления агрессии против Украины.

Также Костин поблагодарил представителя Совета Европы за создание экспертной консультативной группы, которая работает после начала российской агрессии, и обсудил дальнейшие этапы сотрудничества, в частности в сфере коммуникаций для противодействия пропаганде.