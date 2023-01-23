Замгенпрокурора Украины провел отпуск в Испании – СМИ

Ткач обратил внимание на фото, которое жена Симоненко выложила в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лица не видно.

По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье: выехал из Украины 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, за рулем которого был Виктор Деркач, вернулся 8 января 2023-го, но за рулем авто был другой водитель – Роман Серетко.

Mercedes, по данным журналиста, зарегистрирован на компанию "Холдинг "Гранд-Отель".

"Компания принадлежит супруге очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского. Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать, чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", почетный президент ФК "Рух" и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения России среди нашей элиты гостиницы во Львовской области Emily Resort, которая гостеприимно, а иногда даже бесплатно принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц", – написал Ткач.

Серетко, по его информации, – охранник бизнесмена.

"Деркач, который вывозил из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016–2018 годах подавал декларации об имущественном положении как работник управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины во Львовской области. Вопросов, собственно, несколько: как прошел 10-дневный новогодний отпуск заместителя генпрокурора Симоненко в солнечной Испании? Что так связывает табачного бизнесмена Козловского с заместителем генпрокурора? Сколько или как Симоненко оплатил Козловскому за услугу "пересечение границы" с водителем-охранником? Как охранники господина Козловского выезжают из страны? Что вообще происходит?" – добавил журналист.