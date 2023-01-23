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ПОЛИТИКА

Замгенпрокурора Украины провел отпуск в Испании – СМИ

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По информации СМИ, Симоненко провел в Испании 10 дней
По информации СМИ, Симоненко провел в Испании 10 дней
Фото: gp.gov.ua

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы". Об этом, ссылаясь на источники, сообщил 20 января журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Ткач обратил внимание на фото, которое жена Симоненко выложила в Instagram (сейчас аккаунт, скриншот Stories из которого опубликовал Ткач, закрыт) – на снимке, возможно, сделанном в Испании, запечатлены мужчина с ребенком, но их лица не видно.

По информации Ткача, Симоненко 10 дней провел в испанской Марбелье: выехал из Украины 30 декабря 2022 года через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле Mercedes, за рулем которого был Виктор Деркач, вернулся 8 января 2023-го, но за рулем авто был другой водитель – Роман Серетко.

Mercedes, по данным журналиста, зарегистрирован на компанию "Холдинг "Гранд-Отель".

"Компания принадлежит супруге очень известного львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского. Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать, чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО "Винниковская табачная фабрика", почетный президент ФК "Рух" и владелец любимой с начала полномасштабного вторжения России среди нашей элиты гостиницы во Львовской области Emily Resort, которая гостеприимно, а иногда даже бесплатно принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц", – написал Ткач.

Серетко, по его информации, – охранник бизнесмена.

"Деркач, который вывозил из страны на машине Козловского заместителя генпрокурора, в 2016–2018 годах подавал декларации об имущественном положении как работник управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины во Львовской области. Вопросов, собственно, несколько: как прошел 10-дневный новогодний отпуск заместителя генпрокурора Симоненко в солнечной Испании? Что так связывает табачного бизнесмена Козловского с заместителем генпрокурора? Сколько или как Симоненко оплатил Козловскому за услугу "пересечение границы" с водителем-охранником? Как охранники господина Козловского выезжают из страны? Что вообще происходит?" – добавил журналист.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02tiDSrqn2aAaEqxHv7crtYQSrp7AgoCiGmFdTDvv9t6ZqjGHumXNMdgGP1voexdqhl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года. Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

28 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, призывал политиков "оставить дома личные амбиции". "Если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет", – говорил он.

Теги: автомобили, Испания, военное положение, Михаил Ткач, Алексей Симоненко, жена
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