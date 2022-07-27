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США призвали Украину выбрать надежного генпрокурора для борьбы с коррупцией

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Пресс-секретарь Госдепа США заявил, что Украина должна бороться с коррупцией, несмотря на войну
Пресс-секретарь Госдепа США заявил, что Украина должна бороться с коррупцией, несмотря на войну
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Соединенные Штаты призвали Украину выбрать достойного доверия генерального прокурора и бороться с коррупцией даже когда в стране идет война. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, его цитирует Euractiv.

Он подчеркнул: важно назначить "высококвалифицированного и действительно независимого преемника", отметив, что это жизненно важно для обеспечения "честности усилий по подотчетности в Украине".

По словам Прайса, борьба с коррупцией уже долгое время является проблемой в Украине, и ее решение имеет важное значение на пути Украины в члены Европейского союза.

Представитель Госдепа добавил, что бороться с коррупцией нужно, несмотря на то, что в стране идет война, ведь "война – это внешняя угроза, а коррупция – внутренняя".

Контекст:

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка.

19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.

27 июля Зеленский предложил Раде назначить новым генпрокурором нардепа от "Слуги народа", юриста Андрея Костина.

Теги: США, Украина, коррупция, Госдепартамент США, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Василий Малюк, Алексей Симоненко, прокурор, Нед Прайс, преемник
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