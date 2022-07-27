США призвали Украину выбрать надежного генпрокурора для борьбы с коррупцией

Он подчеркнул: важно назначить "высококвалифицированного и действительно независимого преемника", отметив, что это жизненно важно для обеспечения "честности усилий по подотчетности в Украине".
По словам Прайса, борьба с коррупцией уже долгое время является проблемой в Украине, и ее решение имеет важное значение на пути Украины в члены Европейского союза.
Представитель Госдепа добавил, что бороться с коррупцией нужно, несмотря на то, что в стране идет война, ведь "война – это внешняя угроза, а коррупция – внутренняя".
17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя указы, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". В Офисе президента заявили, что в их ведомствах "пачками" обнаруживают коллаборантов и госизменников.
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, обязанности главы СБУ возложены на первого заместителя руководителя ведомства Василия Малюка.
19 июля Верховная Рада отправила Венедиктову и Баканова в отставку.
27 июля Зеленский предложил Раде назначить новым генпрокурором нардепа от "Слуги народа", юриста Андрея Костина.