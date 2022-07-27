США призвали Украину выбрать надежного генпрокурора для борьбы с коррупцией

Он подчеркнул: важно назначить "высококвалифицированного и действительно независимого преемника", отметив, что это жизненно важно для обеспечения "честности усилий по подотчетности в Украине".

По словам Прайса, борьба с коррупцией уже долгое время является проблемой в Украине, и ее решение имеет важное значение на пути Украины в члены Европейского союза.

Представитель Госдепа добавил, что бороться с коррупцией нужно, несмотря на то, что в стране идет война, ведь "война – это внешняя угроза, а коррупция – внутренняя".