Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. Известно имя преемника – СМИ

По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, утверждают собеседники издания, в отставку уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей (сейчас эти должности занимают, соответственно, Дмитрий Живицкий, Валентин Резниченко, Александр Старух и Ярослав Янушевич).

Ряд депутатов и СМИ, в том числе "Украинская правда", заговорили о вероятной отставке Тимошенко еще 18-19 января.