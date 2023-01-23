Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. Известно имя преемника – СМИ

По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Кроме того, утверждают собеседники издания, в отставку уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей (сейчас эти должности занимают, соответственно, Дмитрий Живицкий, Валентин Резниченко, Александр Старух и Ярослав Янушевич).
Ряд депутатов и СМИ, в том числе "Украинская правда", заговорили о вероятной отставке Тимошенко еще 18-19 января.
Тимошенко занимает должность замглавы Офиса президента с мая 2019 года (тогда ОП еще назывался Администрацией президента). Во время предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Тимошенко входил в его штаб.
До прихода в политику Тимошенко был продюсером и основателем агентства Goodmedia, которое предоставляет широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов.