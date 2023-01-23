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Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. Известно имя преемника – СМИ

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Тимошенко, по данным "Украинской правды", написал заявление об отставке
Тимошенко, по данным "Украинской правды", написал заявление об отставке
Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении, сообщает вечером 23 января "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, утверждают собеседники издания, в отставку уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей (сейчас эти должности занимают, соответственно, Дмитрий Живицкий, Валентин Резниченко, Александр Старух и Ярослав Янушевич).

Ряд депутатов и СМИ, в том числе "Украинская правда", заговорили о вероятной отставке Тимошенко еще 18-19 января.

Контекст:

Тимошенко занимает должность замглавы Офиса президента с мая 2019 года (тогда ОП еще назывался Администрацией президента). Во время предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Тимошенко входил в его штаб.

До прихода в политику Тимошенко был продюсером и основателем агентства Goodmedia, которое предоставляет широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов.

Теги: Украина, Херсон, Сумская область, Херсонская область, Днепр, Днепропетровская область, Запорожская область, Херсонская ОГА, Запорожская ОГА, политика, отставка, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, Сумская ОГА, увольнение, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Дмитрий Живицкий, Александр Старух, Ярослав Янушевич
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