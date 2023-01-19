Замглавы Офиса президента Тимошенко могут уволить – "Бабель"

Пока неизвестно, какой может быть причина увольнения. Также неизвестно, когда именно его могут уволить. Но, как утверждает издание, произойти это может очень скоро.

О "кадровых решениях" в Офисе президента накануне, 18 января, сообщал и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Говорят, у нас скоро будут новости о кадровых решениях в ОП. Я бы сказал, "большие новости", – написал он.