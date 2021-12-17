Богдан о Зеленском: Просрать все, что у тебя есть, и ради чего?

"Я все могу простить. Мне моя должность нахер не нужна. Это такой гемор, что не можешь к другу на свадьбу поехать. Сука, на экономии, бл...дь. Тебе все плюют на спину. Это ад. Просрать все, что у тебя есть… Ради чего? Это не твое – это твоя страна. Да работай, бл...дь, что-то делай. Смотри: не умеешь – абстрагируйся, набери людей", – возмутился Богдан.
По мнению экс-главы ОП, Зеленского сейчас окружают люди, ведущие его на эшафот.
"Набери людей, не клоунов. Не президент – клоун. Клоуны те, кто его на эшафот везут. Ведут спутанного, непонимающего, неадекватного. И оно вроде весело, ярко, шумно, музыка играет, а это, бл...дь, дорога на эшафот", – добавил он.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.