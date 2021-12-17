"Надо менять". Богдан заявил, что Украине больше не нужен президент

Богдан: Для того чтобы делать реформы, надо был турборежим. Надо единая вертикаль власти Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос Гордона о том, нужен ли Украине президент, Богдан ответил: "Нет, нам надо менять все".

"Для того чтобы делать реформы, надо был турборежим. Надо единая вертикаль власти, которая принимает быстро решения, быстро их впускает в процессинг и быстро контролирует продвижение вниз. Любое решение – это тысячи нормативных актов, это подзаконка, это контроль тысяч бюрократов. И потом – выполнение и получение сигналов обратно, что не так, что работает неправильно, и исправление того, что ты принял. Это сложнейшая работа. Сложнейшая. Вот этого вообще нет. Вообще нет. Вот никто даже не работает", – подчеркнул он.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube