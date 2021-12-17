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"Надо менять". Богдан заявил, что Украине больше не нужен президент

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Богдан: Для того чтобы делать реформы, надо был турборежим. Надо единая вертикаль власти
Богдан: Для того чтобы делать реформы, надо был турборежим. Надо единая вертикаль власти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что Украине не нужен президент.

На вопрос Гордона о том, нужен ли Украине президент, Богдан ответил: "Нет, нам надо менять все".

"Для того чтобы делать реформы, надо был турборежим. Надо единая вертикаль власти, которая принимает быстро решения, быстро их впускает в процессинг и быстро контролирует продвижение вниз. Любое решение – это тысячи нормативных актов, это подзаконка, это контроль тысяч бюрократов. И потом – выполнение и получение сигналов обратно, что не так, что работает неправильно, и исправление того, что ты принял. Это сложнейшая работа. Сложнейшая. Вот этого вообще нет. Вообще нет. Вот никто даже не работает", – подчеркнул он.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, реформы, Андрей Богдан
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